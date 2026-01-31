Sau Hiền Hồ lại đến Louis Phạm chơi pickleball lúc 12h đêm, sắc vóng nóng bỏng chiếm trọn "spotlight"

Mới đây, cộng đồng mạng lại được dịp xôn xao khi Louis Phạm (Phạm Như Phương) đăng tải những hình ảnh miệt mài trên sân tập Pickleball vào lúc tối muộn. Động thái này không chỉ thu hút sự chú ý bởi diện mạo nóng bỏng của cựu vận động viên mà còn khiến nhiều người liên tưởng đến sở thích thể thao "nửa đêm" tương tự của nữ ca sĩ Hiền Hồ cách đây không lâu.

Louis Phạm khoe chơi pickleball lúc 23h49 (Ảnh: FBNV)

Louis Phạm vẫn khẳng định được sức hút riêng biệt của mình. Thay vì những bộ đồ tập cầu kỳ, cô lựa chọn bộ bodysuit tông màu hồng nude ôm sát cơ thể. Nhờ nền tảng là một cựu vận động viên thể dục dụng cụ, Louis Phạm sở hữu cơ bụng săn chắc, vòng eo "con kiến". Tuy nhiên, thiết kế quần ống loe cùng với giày đế cao lại khiến cho cô nàng chật vật di chuyển trên sân.

Louis Phạm sáng bừng trên sân (Ảnh: FBNV)

Video Louis Phạm chơi pickleball (Video: FBNV)

Từ sau khi rời khỏi đội tuyển quốc gia, Louis Phạm ngày càng chăm chút cho hình ảnh cá nhân và gặt hái được lượng tương tác "khủng" trên các nền tảng mạng xã hội. Dù vướng phải không ít tranh cãi về đời tư, không thể phủ nhận sức hút từ gu thời trang và phong cách sống năng động của cô nàng luôn là tâm điểm bàn tán của dư luận.

Với lần xuất hiện này, Louis Phạm một lần nữa khẳng định danh hiệu "mỹ nhân thể thao" khi biến sân Pickleball thành nơi phô diễn trọn vẹn nét đẹp hình thể khỏe khoắn của mình.