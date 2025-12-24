Sau hàng loạt dự án thể thao, TCP có bước đi mới, bảo vệ sức khỏe người Việt

Lễ ký kết cho giai đoạn 2026–2028 diễn ra tại Hà Nội, với sự tham dự của đại diện TCP, TCP Việt Nam, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam cùng các cơ quan, đối tác liên quan.

Dự án hướng tới nâng cao nhận thức và thúc đẩy hành động của thanh thiếu niên về bảo vệ nguồn nước sạch, góp phần gìn giữ môi trường xanh – sạch – bền vững trong bối cảnh Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức về ô nhiễm và an ninh nguồn nước. Chương trình được triển khai theo cách tiếp cận tổng thể, kết hợp truyền thông – giáo dục với các hoạt động hành động cộng đồng, khuyến khích sinh viên, thanh niên khởi xướng các sáng kiến, mô hình sử dụng nước hiệu quả, giảm thiểu ô nhiễm và lan tỏa lối sống xanh.

Ông Nguyễn Quang Hiền Huy, Tổng Giám đốc TCP Việt Nam khẳng định cam kết đồng hành cùng dự án.

Phát biểu tại sự kiện, lãnh đạo Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam nhấn mạnh vai trò của học sinh, sinh viên trong việc hình thành ý thức, thay đổi hành vi và đóng góp các giải pháp sáng tạo nhằm bảo vệ tài nguyên nước. Trong khi đó, đại diện TCP Việt Nam khẳng định cam kết đồng hành lâu dài cùng dự án, coi an ninh nguồn nước là nền tảng cho sức khỏe cộng đồng và phát triển bền vững.

TCP Việt Nam cam kết đồng hành lâu dài cùng dự án, góp phần bảo vệ nguồn nước và chung tay xây dựng một tương lai phát triển bền vững cho xã hội. Trước đó, TCP cũng đã tài trợ nhiều cho thể thao Việt Nam, bao gồm các cấp tuyển bóng đá quốc gia, hay xây dựng nhiều công trình thể thao cộng đồng.

Dự án gắn với Mục tiêu Phát triển Bền vững số 6 của Liên Hợp Quốc về nước sạch và vệ sinh, được kỳ vọng sẽ tạo ra những tác động xã hội tích cực, góp phần nâng cao nhận thức và thúc đẩy hành động thiết thực của cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ, trong công tác bảo tồn nguồn nước tại Việt Nam.

Với việc bảo vệ nguồn nước sạch, đây cũng là một trong các biện pháp quan trọng để nâng cao sức khỏe cộng đồng, từ đó góp phần phát triển thể thao nói chung và thể thao đỉnh cao nói riêng.