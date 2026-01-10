Sau FAM, ban quản lý đội tuyển Malaysia cũng sẽ bị điều tra

Bóng đá Malaysia đang trải qua giai đoạn đầy sóng gió khi đội ngũ quản lý, lãnh đạo tuyển Malaysia được cho là sẽ là nhóm tiếp theo bị cảnh sát triệu tập, liên quan đến cáo buộc làm giả hồ sơ của 7 cầu thủ nhập tịch. Tại Malaysia, một đội ngũ ban lãnh đạo mới đã được thành lập để điều hành các vấn đề cho tuyển Quốc gia, khác với FAM.

Quyền Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) Datuk Yusoff Mahadi xác nhận cảnh sát đã lấy lời khai của ít nhất 9 cá nhân, trong đó có chính ông, và ở giai đoạn đầu, nhà chức trách tập trung điều tra FAM với tư cách cơ quan quản lý cao nhất. Bước tiếp theo, họ mới điều tra về Giám đốc điều hành và ban quản lý đội tuyển.

“Việc cảnh sát có triệu tập Giám đốc điều hành đội tuyển Malaysia, ông Rob Friend hay không là câu hỏi dành cho cảnh sát, không phải tôi. Nhưng chúng ta phải hiểu rằng khi cảnh sát vào cuộc, họ sẽ tiếp cận nguồn gốc trước tiên.

Nguồn gốc ở đây chính là FAM. Sau khi có kết luận tại FAM, họ dĩ nhiên sẽ mở rộng điều tra sang đội tuyển quốc gia hoặc bất kỳ cá nhân nào có liên quan" - ông Yusoff nói.

Quyền Chủ tịch Yusoff chia sẻ với truyền thông Malaysia

Theo ông Yusoff, quy trình điều tra của cảnh sát là “đi từ gốc”, tức FAM trước khi mở rộng sang đội tuyển quốc gia hoặc các cá nhân liên quan.

Đáng chú ý, trong bản quyết định có lập luận dài 64 trang công bố vào tháng 11, FIFA cho biết ông Rob Friend thừa nhận ông chỉ là cố vấn cho đội tuyển quốc gia. Điều này trái với thông báo bổ nhiệm CEO đội tuyển mà FAM đưa ra vào tháng 12-2024.

Hiện vụ bê bối này cũng đang được điều tra theo Điều 420 Bộ luật Hình sự Malaysia về tội lừa đảo, sau khi FAM chủ động trình báo dựa trên khuyến nghị của Ủy ban Điều tra Độc lập (IIC).

Không chỉ đối mặt rắc rối pháp lý, thượng tầng FAM còn đứng trước khả năng biến động nhân sự. Quyền Chủ tịch Yusoff Mahadi khẳng định sẽ không ngăn cản bất kỳ ai tranh cử chức Chủ tịch FAM, kể cả cựu Chủ tịch Tan Sri Hamidin Amin, hiện là Chủ tịch danh dự và đang được nhắc đến như một ứng viên trở lại. Ông Yusoff cũng không loại trừ khả năng tổ chức Đại hội kiêm bầu cử trong năm nay, nếu Ban Chấp hành đương nhiệm bị giải tán.

Dự kiến Đại hội FAM sẽ diễn ra vào tháng tới, song có thể hoãn tối đa 6 tháng. Trong bối cảnh điều tra chưa ngã ngũ và nguy cơ xáo trộn thượng tầng hiện hữu, bóng đá Malaysia đang bước vào giai đoạn then chốt, nơi mọi kịch bản đều có thể xảy ra.