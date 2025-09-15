Sau đội tuyển Việt Nam, tới lượt Malaysia hưởng lợi vì bất ổn ở Nepal

Như đã biết, vì xảy ra nhiều cuộc bạo động trên khắp đất nước mà Nepal đã không thể đăng cai trận gặp ĐT Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027 vào tháng 10. AFC đánh giá quốc gia Nam Á không đủ điều kiện để đăng cai một trận đấu quốc tế.

Do đó cơ quan điều hành bóng đá châu Á quyết định dời màn so tài ở Nepal sang sân Thống Nhất, TPHCM. 2 đội sẽ đá trận lượt đi vào ngày 9/10 ở sân Gò Đậu và 5 ngày sau đó sẽ tái đấu tại sân Thống Nhất, TPHCM.

Nhưng đó là cuộc đối đầu vào tháng 10, nơi mà nguy cơ bất ổn vẫn còn. Trong khi trận Nepal vs Malaysia diễn ra sau đó tận 1 tháng. Thời điểm tháng 11, những mối nguy an ninh ở Nepal được đánh giá là sẽ giảm xuống.

ĐT Malaysia được kỳ vọng sẽ dễ dàng đánh bại Nepal

Tuy nhiên AFC vẫn một mực tước quyền chủ nhà của Nepal. Lý do vì ở các cuộc bạo loạn vừa qua, một số hạ tầng của sân quốc gia ở thủ đô Kathmandu đã bị hư hại khiến nơi này không thể đăng cai các sự kiện quốc tế.

Trên tờ Astro Arena, Tổng thư ký AFC, ông Seri Windsor Paul John, xác nhận địa điểm tổ chức trận đấu sẽ là sân Bukit Jalil, Kuala Lumpur. Trận đấu này thuộc khuôn khổ lượt về vòng loại Asian Cup 2027 và sẽ diễn ra vào ngày 18/11.

Lượt đi trên sân Malaysia, Bầy hổ đã giành chiến thắng 2-0. Với việc đội hình vượt trội và lại được đá sân nhà, không loại trừ khả năng Malaysia sẽ vùi dập ĐT Nepal. Hiện, Malaysia đang dẫn đầu với 6 điểm tuyệt đối qua 2 trận, xếp dưới họ là ĐT Việt Nam với 3 điểm. Lào cũng có 3 điểm và Nepal đứng cuối cùng.