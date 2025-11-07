Sau cú sốc bị FIFA bác đơn kháng cáo, tuyển Malaysia triệu tập đội hình với 12 cầu thủ nhập tịch

LĐBĐ Malaysia vừa công bố danh sách 27 cầu thủ tập trung chuẩn bị cho trận đấu gặp Nepal thuộc vòng loại Asian Cup 2027 trong tháng 11. Mặc dù thiếu vắng 7 cái tên đang bị FIFA treo giò, tuyển Malaysia vẫn có tới 12 cầu thủ nhập tịch trong đội hình.

Cái tên quen thuộc bậc nhất với người hâm mộ Việt Nam là Endrick, tiền vệ khoác áo CLB CA TP.HCM tại V.League. Endrick từng ra sân trong trận thắng Việt Nam 4-0 hồi tháng 6 vừa qua và có 1 đường kiến tạo thành bàn.

Endrick (áo vàng) trong màu áo đội tuyển Malaysia

Ngoài ra còn nhiều cầu thủ khác đã dày dặn kinh nghiệm ở đấu trường quốc tế như Matthew Davies, Dion Cools, La'Vere Corbin-Ong, Stuart Wilkin hay Paulo Josué.

Danh sách tập trung tuyển Malaysia tháng 11/2025

Đội tuyển Malaysia hội quân trong bối cảnh đơn kháng cáo của LĐBĐ Malaysia vừa bị FIFA bác bỏ. Nguy cơ tuyển Malaysia bị xử thua 2 trận gặp Nepal và Việt Nam là rất lớn. Nếu bị xử thua, họ sẽ gần như hết cơ hội giành vé dự Asian Cup 2027.

Tuy nhiên, tuyển Malaysia vẫn đặt quyết tâm giành chiến thắng trước Nepal để tạm thời duy trì ngôi đầu bảng F vòng loại Asian Cup 2027. Một chiến thắng cũng là món quà mà đội bóng áo vàng muốn dành tặng cho người hâm mộ trong trận đấu quốc tế cuối cùng của năm 2025. Đặc biệt hơn, do tuyển Nepal – chủ nhà trận đấu – không sắp xếp được sân bãi, cuộc đọ sức sẽ diễn ra tại Bukit Jalil, nơi được coi là “thánh địa” của bóng đá Malaysia.