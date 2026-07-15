Sau "cú lừa" của siêu máy tính, Pháp sụp đổ ê chề ra sao trước Tây Ban Nha?

Từng được các nhà cái và “siêu máy tính” đánh giá rất cao ở khả năng giành chiến thắng, nhưng tuyển Pháp lại bất ngờ sụp đổ ở trận bán kết trước Tây Ban Nha.

Trước giờ bóng lăn, phần lớn các nhà cái quốc tế đều xếp tuyển Pháp ở cửa trên. Tỷ lệ cược cho chiến thắng của Les Bleus dao động quanh mức 2.30-2.45, thấp hơn so với Tây Ban Nha (khoảng 3.10-3.30), cho thấy Mbappe cùng các đồng đội được đánh giá nhỉnh hơn trong cuộc đua giành vé vào chung kết.

Không chỉ giới cá cược, siêu máy tính Opta cũng nghiêng về phía đội bóng áo lam. Sau 25.000 lần mô phỏng, Opta dự đoán Pháp có 43,9% khả năng đánh bại Tây Ban Nha, trong khi cơ hội của La Roja chỉ là 29%, còn xác suất hai đội hòa sau 90 phút ở mức 27,1%. Thậm chí, trước khi trận bán kết diễn ra, Pháp còn được Opta đánh giá là ứng viên số một cho chức vô địch World Cup 2026.

Thế nhưng, mọi dự báo ấy đã trở thành vô nghĩa khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Thay vì hình ảnh của đội tuyển chưa từng thủng lưới trong các vòng knock-out, người hâm mộ chứng kiến một hàng thủ Pháp rệu rã, liên tục mắc sai lầm trước lối chơi mạch lạc của Tây Ban Nha. Bảng điểm của Flashscore sau trận đã phản ánh rất rõ sự sụp đổ ấy.

Pháp có trận đấu đáng quên trước Tây Ban Nha.

Những con số chấm điểm sau trận của Flashscore đã phản ánh rõ màn trình diễn đáng quên của các học trò Didier Deschamps, đặc biệt là bộ tứ vệ vốn được kỳ vọng sẽ khóa chặt hàng công La Roja.

Theo bảng điểm của Flashscore, gần như toàn bộ hàng thủ Pháp đều nhận điểm số rất thấp. Trung vệ Dayot Upamecano chỉ được 5,7 điểm, William Saliba nhận 6,0 điểm, Lucas Digne thậm chí chỉ có 5,4 điểm, trong khi thủ thành Mike Maignan cũng chỉ đạt 5,5 điểm sau một trận đấu phải liên tục vào lưới nhặt bóng.

Một cầu thủ hiếm hoi tạm gọi là "tròn vai" nơi tuyến dưới là Jules Kounde với 6,2 điểm, nhưng chừng đó là không đủ để cứu vãn một hệ thống phòng ngự vốn chơi cực kỳ lỏng lẻo. Adrien Rabiot (6,9 điểm) và Aurélien Tchouameni (6,6 điểm) cũng không thể tạo ra lớp lá chắn cần thiết trước hàng thủ, khiến Tây Ban Nha nhiều lần dễ dàng tiếp cận vòng cấm.

Sự thất vọng của tuyển thủ Pháp.

Đây là điều khiến nhiều người bất ngờ bởi trước trận đấu này, Pháp gần như là đội có hàng thủ ổn định nhất giải. Họ đã trải qua nhiều trận liên tiếp không để thủng lưới, lần lượt hóa giải những đối thủ khó chịu bằng sự chắc chắn và tính tổ chức rất cao. Tuy nhiên, khi gặp một Tây Ban Nha giàu tốc độ, kỹ thuật và khả năng phối hợp ngắn, "bức tường xanh" của Les Bleus đã hoàn toàn bị đánh sập.

Trong khi hàng thủ gây thất vọng, các cầu thủ tấn công của Pháp cũng không tạo ra khác biệt. Ousmane Dembele là người được chấm cao nhất bên phía đội bóng áo lam với 6,5 điểm, tiếp theo là Kylian Mbappe (6,8 điểm) và Michael Olise (6,4 điểm). Bradley Barcola nhận 6,3 điểm, cho thấy hàng công cũng không có một cá nhân nào thực sự bùng nổ để bù đắp những sai lầm phía sau.

Ở chiều ngược lại, Tây Ban Nha có rất nhiều cái tên thi đấu nổi bật. Pedro Porro được chấm 7,8 điểm, trở thành cầu thủ xuất sắc nhất trận. Marc Cucurella tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng với 7,6 điểm, Pau Cubarsi đạt 7,4 điểm, Dani Olmo và thủ môn Unai Simon cùng có 7,3 điểm, còn Fabian Ruiz được chấm 7,2 điểm. Rodri và Mikel Oyarzabal cũng đều đạt 7,0 điểm, phản ánh màn trình diễn đồng đều của tập thể La Roja.

Tây Ban Nha đã có chiến thắng thuyết phục để tiến vào chung kết.

Đáng chú ý, tài năng trẻ Lamine Yamal chỉ nhận 5,9 điểm, thấp hơn khá nhiều so với các đồng đội. Tuy nhiên, điều đó không ảnh hưởng nhiều đến sức mạnh chung của Tây Ban Nha khi các mắt xích còn lại đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Thất bại này chắc chắn sẽ khiến Didier Deschamps nhận nhiều chỉ trích. Đội tuyển từng được ca ngợi nhờ khả năng phòng ngự kín kẽ lại đánh mất bản sắc đúng ở trận đấu quan trọng nhất giải. Những khoảng trống giữa các trung vệ, sự thiếu quyết liệt trong tranh chấp và khả năng chống phản công kém hiệu quả đã khiến Pháp phải trả giá đắt.

World Cup luôn là nơi những sai lầm nhỏ nhất cũng có thể quyết định số phận cả một đội bóng. Sau nhiều trận xây dựng hình ảnh của một "pháo đài bất khả xâm phạm", hàng thủ Pháp cuối cùng lại sụp đổ trước sức ép từ Tây Ban Nha. Và khi nền tảng từng là điểm mạnh lớn nhất không còn được duy trì, giấc mơ vô địch của Les Bleus cũng khép lại theo cách đầy cay đắng.



