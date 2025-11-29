Sau cơn mất ngủ, HLV Kim Sang-sik ra thêm quyết định quan trọng cho Việt Nam ở SEA Games 33

Từ quyết định của HLV Kim Sang-sik, U22 Việt Nam chính thức có đội trưởng mới ở SEA Games 33: chính là tiền vệ Khuất Văn Khang. Người giữ vai trò đội phó năm nay là Nguyễn Đình Bắc. Quyết định này được đưa ra sau khi thủ quân cũ — Nguyễn Văn Trường — gặp chấn thương nặng, khiến anh không thể tham dự kỳ đại hội.

Đây là bước đi tất yếu trong bối cảnh U22 Việt Nam đang vào giai đoạn nước rút chuẩn bị cho SEA Games 33. Trong danh sách 28 cầu thủ gần nhất được công bố, Văn Trường đã vắng mặt vì chấn thương dây chằng đầu gối — khiến ban huấn luyện buộc phải thay đổi nhân sự quan trọng.

HLV Kim Sang-sik cho biết ông đã mất ngủ nhiều đêm để chốt danh sách U22 Việt Nam dự SEA Games 25 và mới nhất là chọn ra đội trưởng thay Văn Trường.

Với băng thủ quân mới, Văn Khang gánh trên vai trách nhiệm lớn: dẫn dắt đội trẻ “Rồng vàng” hướng tới mục tiêu huy chương vàng. Ngay từ buổi tập đầu sau quyết định, Ban huấn luyện và đồng đội đặt niềm tin vào khả năng tổ chức, tinh thần và kinh nghiệm thi đấu của anh — yếu tố quan trọng để ổn định tinh thần toàn đội trước khi lên đường sang Thái Lan.

Trong bối cảnh lịch thi đấu và địa điểm thi đấu của U22 Việt Nam tại SEA Games 33 vừa được điều chỉnh — các trận bảng B sẽ diễn ra tại Bangkok thay vì Songkhla do ảnh hưởng thiên tai — sự chuẩn bị kỹ càng về mặt nhân sự càng trở nên cần thiết.

Quyết định thay thủ quân ở thời điểm quan trọng như vậy rõ ràng không dễ dàng — nhưng với Văn Khang đeo băng đội trưởng, U22 Việt Nam gửi đi thông điệp về quyết tâm, ổn định và trách nhiệm: hướng tới một SEA Games 33 thành công, không chỉ về kết quả mà còn về tinh thần, sự đoàn kết và bản lĩnh.

Theo lịch, bảng B sẽ thi đấu trận đầu tiên diễn ra giữa U22 Việt Nam vs U22 Lào lúc 16h00 ngày 3/12.