Sau "cơn ác mộng" vì hai binh đoàn nhập tịch, bóng đá Việt Nam đạt kỳ tích lịch sử

Dưới sự định hướng chiến lược và đầu tư có trọng tâm của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, hệ thống các đội tuyển quốc gia và đội tuyển trẻ đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, trong đó đáng chú ý là việc có tới 7 đội tuyển giành quyền tham dự các Vòng chung kết châu Á trong giai đoạn 2025–2026. Thành tích mang tính lịch sử này là minh chứng rõ nét cho hướng đi đúng đắn trong công tác phát triển nội lực, nâng cao chất lượng đào tạo trẻ và xây dựng lộ trình phát triển bền vững cho bóng đá Việt Nam.

Ở cấp độ đội tuyển nam quốc gia, năm 2025 mở ra bằng dấu mốc đặc biệt với chức vô địch Asean Cup 2024. Đội tuyển duy trì thành tích bất bại qua 8 trận đấu và giành chiến thắng thuyết phục trước Thái Lan ở cả hai lượt trận chung kết. Việc nâng cao cúp vô địch trên sân khách đã trở thành một dấu mốc lịch sử, ghi đậm dấu ấn trong hành trình phát triển của bóng đá Việt Nam.

Đầu năm 2024, ĐT Việt Nam gặp ác mộng ngay trên sân nhà, thua đoàn quân nhập tịch (con lai) của Indonesia 0-3. Nhưng nhờ kết hợp tốt cầu thủ nhập tịch, Việt kiều và nội binh, tới cuối năm 2024 đầu năm 2025, chúng ta đã vô địch AFF Cup.

Sau Asean Cup, đội tuyển nam quốc gia có 5 đợt tập trung và thi đấu trong các kỳ FIFA Days vào các tháng 3, 6, 9, 10 và 11, tham dự Vòng loại cuối Asian Cup 2027. Trong quá trình này, đội tuyển giành chiến thắng trước Lào với các tỷ số 5-0 và 2-0, thắng Nepal 3-1 và 1-0, đồng thời để thua Malaysia 0-4. Trận thua này đã ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh suất dự Vòng chung kết trong bối cảnh đội tuyển đang ở giai đoạn chuyển giao thế hệ, chịu tác động từ chấn thương của một số trụ cột và chưa đạt trạng thái phong độ ổn định sau chức vô địch Đông Nam Á 2024. Dù vậy, năm 2025 vẫn được xác định là giai đoạn bản lề, đóng vai trò quan trọng trong việc tái cấu trúc lực lượng và chuẩn bị cho chu kỳ phát triển tiếp theo của đội tuyển nam quốc gia. Đấy là chưa kể, sau đó Malaysia bị phát hiện dùng cầu thủ "nhập lậu" và đang đối mặt việc bị xử thua ngược Việt Nam 0-3. Khi đó, cơ hội để chúng ta vào VCK Asian Cup 2027 là vô cùng lớn.

Ở bóng đá nữ, đội tuyển nữ quốc gia có ba giai đoạn tập trung chính trong năm 2025 nhằm chuẩn bị cho Vòng loại Asian Cup nữ 2026, Giải vô địch nữ Đông Nam Á và SEA Games 33, trong đó có một đợt tập huấn quan trọng tại Nhật Bản. Kết quả, đội tuyển giành quyền tham dự Vòng chung kết Asian Cup nữ 2026 với thành tích toàn thắng tại vòng loại, đoạt Huy chương Đồng tại Giải vô địch nữ Đông Nam Á 2025 và cho thấy sự tiến bộ rõ nét trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 33. Tại Đại hội, đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu nỗ lực, thể hiện bản lĩnh và quyết tâm trong suốt giải đấu. Dù không thể bảo vệ thành công ngôi vô địch, kết quả đạt được vẫn tiếp tục khẳng định vị thế, tinh thần cạnh tranh và hình ảnh chuyên nghiệp của bóng đá nữ Việt Nam trong bối cảnh trình độ các đội tuyển trong khu vực ngày càng được nâng cao.

Nữ Việt Nam lẽ ra đã đoạt HCV SEA Games 33 nếu không có quyết định sai lầm "không thể tin nổi" của trọng tài biên, tước bàn thắng sớm của chúng ta trước Philippines trong trận Chung kết.

Ở cấp độ trẻ, đội tuyển U22/U23 nam quốc gia tiếp tục là lực lượng được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đầu tư trọng điểm trong năm 2025. Đội trải qua 7 đợt tập trung, tập huấn và thi đấu quốc tế, trong đó có các giải giao hữu chất lượng cao tại Trung Quốc với sự góp mặt của những đối thủ hàng đầu châu lục như U23 Hàn Quốc, U23 Uzbekistan và đội chủ nhà Trung Quốc. Từ quá trình chuẩn bị đó, đội tuyển lần thứ ba liên tiếp giành chức vô địch Giải U23 Đông Nam Á 2025, qua đó khẳng định vững chắc vị thế số một khu vực. Tiếp nối thành công, đội hoàn thành xuất sắc mục tiêu tại Vòng loại U23 châu Á 2026 với thành tích toàn thắng, chính thức giành quyền tham dự Vòng chung kết.

Tại SEA Games 33 tổ chức ở Thái Lan, đội tuyển U22 Việt Nam để lại dấu ấn đậm nét bằng màn trình diễn thuyết phục, thể hiện rõ bản lĩnh, tinh thần thi đấu và sự trưởng thành về chuyên môn. Trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33 trở thành bài học quý giá đối với các đội tuyển quốc gia Việt Nam, khi tinh thần không bỏ cuộc, ý chí kiên cường của các cầu thủ cùng những quyết định kịp thời, sáng suốt từ ban huấn luyện đã cho thấy rằng, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, nếu giữ vững quyết tâm, cơ hội và hy vọng vẫn luôn hiện hữu. Thành công này là minh chứng sinh động cho hiệu quả của quá trình chuẩn bị dài hạn, khoa học và có chiều sâu mà Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã kiên trì triển khai.

U22 Việt Nam đoạt HCV SEA Games 33 đầy thuyết phục khi đấu chính chủ nhà Thái Lan ở Chung kết. Điều này cho thấy lực lượng nội binh trẻ của Việt Nam đang dẫn đầu Đông Nam Á.

Ở futsal, năm 2025 tiếp tục ghi nhận những bước tiến tích cực từ các đội tuyển quốc gia. Đội tuyển futsal nam quốc gia thi đấu ổn định tại Vòng loại futsal châu Á 2026, giành quyền tham dự Vòng chung kết với thành tích toàn thắng, đồng thời chủ động chuẩn bị cho SEA Games 33. Trong khi đó, đội tuyển futsal nữ quốc gia đạt thành tích vào Tứ kết Vòng chung kết futsal nữ châu Á 2025, cho thấy sự tiến bộ rõ rệt về chuyên môn. Đặc biệt, tại SEA Games 33, đội tuyển futsal nữ quốc gia đã tạo nên cột mốc lịch sử khi lần đầu tiên giành Huy chương Vàng. Thành tích này không chỉ mang lại niềm tự hào lớn cho người hâm mộ, mà còn khẳng định bước tiến mạnh mẽ của futsal nữ Việt Nam trên đấu trường khu vực, phản ánh hiệu quả của quá trình đầu tư bài bản và kiên trì xây dựng lực lượng trong nhiều năm qua.

Công tác đào tạo trẻ tiếp tục giữ vai trò trụ cột trong chiến lược phát triển lâu dài của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam. Trong năm 2025, các đội tuyển trẻ quốc gia đạt được nhiều kết quả tích cực, cho thấy sự phát triển đồng đều và chiều sâu lực lượng. Ở bóng đá nữ, đội tuyển U19 nữ giành Huy chương Bạc Giải vô địch U19 nữ Đông Nam Á 2025, đội tuyển U16 nữ đoạt Huy chương Đồng Giải vô địch U16 nữ Đông Nam Á 2025, trong khi các đội tuyển U20 nữ và U17 nữ đều giành quyền tham dự Vòng chung kết châu Á 2026. Ở bóng đá nam, đội tuyển U17 Việt Nam cũng ghi dấu ấn khi giành vé dự Vòng chung kết U17 châu Á 2026 với thành tích toàn thắng tại vòng loại.

Những kết quả này không chỉ phản ánh hiệu quả của công tác đào tạo trẻ, mà còn khẳng định tính kế thừa, sự ổn định và chiều sâu lực lượng trong hệ thống các đội tuyển quốc gia. Việc xây dựng mô hình đào tạo trẻ bài bản, có lộ trình dài hạn đang từng bước tạo ra nguồn lực vững chắc, làm nền tảng cho sự phát triển bền vững của bóng đá Việt Nam trong tương lai.

Có thể khẳng định, với việc 7 đội tuyển quốc gia và đội tuyển trẻ cùng giành quyền tham dự các Vòng chung kết châu Á trong giai đoạn 2025–2026, cùng những thành tích nổi bật tại SEA Games 33 và các giải đấu khu vực, năm 2025 là một năm thành công toàn diện của bóng đá Việt Nam. Những kết quả đạt được phản ánh nỗ lực, quyết tâm của các đội tuyển, ban huấn luyện và cầu thủ, đồng thời cho thấy hiệu quả rõ nét từ chiến lược đầu tư đúng hướng, bài bản và có chiều sâu của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.

Việc kiên định lấy phát triển nội lực và đào tạo trẻ làm nền tảng, kết hợp hài hòa giữa mục tiêu thành tích trước mắt và định hướng dài hạn, đồng thời chú trọng nâng cao chất lượng chuyên môn, công tác tổ chức và quản lý đã giúp bóng đá Việt Nam duy trì sự ổn định, tính kế thừa và sức cạnh tranh trong bối cảnh khu vực và châu lục không ngừng phát triển. Những dấu ấn của năm 2025 vì vậy không chỉ mang ý nghĩa về mặt thành tích, mà còn tạo tiền đề quan trọng để bóng đá Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế tại Đông Nam Á, từng bước khẳng định hình ảnh và năng lực cạnh tranh trên bản đồ bóng đá châu lục, hướng tới những mục tiêu cao hơn trong giai đoạn phát triển tiếp theo.