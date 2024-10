Sau chiến thắng, tuyển Việt Nam sẽ đi tiếp hoặc bị loại trong trường hợp nào?

Ở lượt trận thứ 2 bảng I vòng loại U17 châu Á, U17 Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu đánh bại Myanmar để chắc chắn đứng nhì bảng, nắm quyền tự quyết trong tay trước thềm lượt cuối.

Hiện U17 Việt Nam đang có 4 điểm, hiệu số + 2 sau 2 lượt trận. Trong khi đó, Yemen nắm lợi thế lớn nhất do có 6 điểm, hiệu số +6. Kyrgyzstan chỉ còn rất ít cơ hội do mới giành 1 điểm, hiệu số -1 trong khi đại diện còn lại là Myanmar đã chính thức bị loại do vẫn trắng tay.

Xếp hạng bảng I sau 2 lượt trận.

Bảng xếp hạng các đội nhì có thành tích tốt nhất.

Theo thể thức của AFC, do số lượng các đội ở mỗi bảng là khác nhau, bảng H chỉ gồm 3 đội nên điều này ảnh hưởng tới cách xếp hạng ở danh sách các đội nhì. Với bảng 4 đội, kết quả của đội nhì với đội xếp cuối sẽ không được tính. Còn với bảng 5 đội, kết quả của đội nhì với 2 đội xếp cuối cũng sẽ không đuọc tính.

Nhiều khả năng có thể xảy ra với U17 Việt Nam ở lượt cuối dù toàn đội đang nắm quyền tự quyết nhưng nguy cơ bị loại vẫn khá lớn.

-Nếu U17 Việt Nam thắng Yemen lượt cuối: U17 Việt Nam sẽ leo lên đầu bảng, chính thức đoạt vé dự VCK giải U17 châu Á 2025.

-Nếu hoà Yemen: Khi đó, U17 Việt Nam sẽ chỉ có 5 điểm, gặp bất lợi nhưng một số kịch bản tiếp theo có thể xảy ra:

Nếu Kyrgyzstan thắng Myanmar, khi đó U17 Việt Nam vẫn chắc chắn nhì bảng, nhưng kết quả với đội xếp cuối là trận gặp Myanmar (thắng 2-0) sẽ không được tính khi xếp danh sách các đội nhì. Lúc này, U17 Việt Nam khả năng rất cao sẽ bị loại do không thể cạnh tranh vị trí trong top 5 đội nhì có thành tích tốt nhất (do chỉ có 2 điểm sau 2 trận hoà Kyrgyzstan và Yemen).

Còn nếu Kyrgyzstan thua Myanmar, khi đó Kyrgyzstan sẽ đứng cuối bảng. U17 Việt Nam sẽ hưởng lợi bởi kết quả ở trận gặp Kyrgyzstan (hoà 0-0) không được tính khi xét xếp hạng các đội nhì. Lúc đó, U17 Việt Nam sẽ có 4 điểm khi xếp hạng các đội nhì (gồm 3 điểm ở trận thắng Myamar và 1 điểm ở trận hoà Yemen). Cơ hội đi tiếp với U17 Việt Nam lúc này sẽ cao hơn nhưng vẫn còn phụ thuộc vào kết quả ở tất cả các bảng đấu còn lại.

Trường hợp xấu nhất, nếu U17 Việt Nam thua Yemen: U17 Việt Nam chắc chắn sẽ bị loại.

U17 Việt Nam cần thắng Yemen để chắc chắn đi tiếp.

Theo lịch, 2 cặp đấu lượt cuối giữa U17 Việt Nam gặp Yemen và Kyrgyzstan gặp Myanmar sẽ diễn ra cùng giờ, vào lúc 19h ngày 27/10 trên sân Việt Trì.