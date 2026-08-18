Sau câu cửa miệng "khỏe như Lý Đức" là huyền thoại thể hình Việt Nam suốt 30 năm, con trai tiếp bước thành nhà vô địch ở Mỹ

Có những câu nói mà người ta dùng hằng ngày mà chẳng còn nhớ nó bắt đầu từ đâu. "Khỏe như Lý Đức" là một ví dụ, và phía sau câu cửa miệng ấy là một lực sĩ huyền thoại, đi vào lịch sử thể dục thể thao Việt Nam.

Từ tấm poster Arnold đến bảy năm không đối thủ

Năm 1984, một thanh niên ở TP.HCM bước vào phòng tập và đứng sững trước những tấm poster Arnold Schwarzenegger dán kín tường. Không phải người mê phim hành động, cậu mê chính cơ thể trong bức ảnh đó. "Với tôi, vẻ đẹp của hình thể chính là ngôn ngữ của cơ thể," sau này ông nói vậy. Cậu thanh niên đó là Lý Đức.

Mười một năm sau, năm 1995, Lý Đức lần đầu bước ra đấu trường quốc tế tại giải vô địch thể hình Đông Nam Á. Ngay lần đầu tiên, ông mang về tấm huy chương bạc. Đó là năm 1995. Sau đó cả khu vực gần như không còn ai cản được ông.

Rồi đến giai đoạn khiến người ta phải gọi ông là "lực sĩ vàng": từ 1997 đến 2003, suốt bảy năm liên tiếp, Lý Đức vô địch châu Á ở hạng cân 80kg. Bảy năm không một lần rời ngôi. Ông còn giành huy chương vàng ASIAD tại Busan và đứng hạng tư thế giới năm 1999, ở thời điểm mà thể thao Việt Nam vẫn còn đang chập chững làm quen với đấu trường quốc tế. Giữa một nền thể thao còn bỡ ngỡ, một mình ông đứng trên đỉnh châu lục.

Năm 2006, chấn thương buộc ông phải tuyên bố giải nghệ. Nhưng cái tên Lý Đức đã kịp đi vào ngôn ngữ đời thường của người Việt từ trước đó rất lâu.

Người mang tên mình đi vào 50 năm lịch sử thể thao TP.HCM

Tháng 4 năm 2025, giữa những ngày cả nước hướng về lễ kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước, Lý Đức được chọn là một trong 36 vận động viên tiêu biểu nhất của thể thao TP.HCM qua các thời kỳ, tham gia đoàn diễu hành lịch sử trên đường Lê Duẩn sáng 30/4.

Với một người đã giải nghệ gần hai mươi năm, đó là một sự công nhận không nhỏ. Không phải ai giành huy chương cũng được nhớ đến lâu như vậy. Nhưng Lý Đức không chỉ để lại thành tích, ông để lại một chuẩn mực. Sau ông, những cái tên như Phạm Văn Mách tiếp tục viết nên câu chuyện của làng thể hình Việt Nam, nhưng người mở đường, người đầu tiên khiến cả nước biết đến hai chữ thể hình theo đúng nghĩa nghiêm túc, vẫn luôn là ông.

Cuộc sống giản dị của một huyền thoại đã ngoài 60

Rời sàn đấu, Lý Đức không rời xa phòng tập. Ông mở câu lạc bộ thể hình riêng, làm giảng viên tại một học viện đào tạo huấn luyện viên, và vẫn đứng lớp mỗi ngày để truyền lại những gì mình biết cho thế hệ sau.

Ở tuổi gần 60, ông vẫn nặng khoảng 86kg trên chiều cao 1m74, gần như không chênh lệch so với thời đỉnh cao. Bí quyết không có gì cao siêu: mỗi ngày một giờ tập tạ, cường độ vừa phải, đều đặn không ngắt quãng. Đơn giản đến mức nhàm chán, nhưng lại là thứ duy nhất thật sự hiệu quả.

Phía sau ánh hào quang, ông có một tổ ấm bình dị bên người vợ tên Bạch Mai, người phụ nữ đã đồng hành cùng ông từ những năm tháng còn gian khó nhất. Hai con một trai một gái hiện đang du học nước ngoài. Ngày thường, ông đi cà phê, mua sắm, chăm cây cảnh cùng vợ. Một huyền thoại sống một cuộc đời không hề huyền thoại chút nào, và có lẽ chính điều đó mới đáng nể.

Người con trai tiếp bước cha trên con đường gian khổ nhất trong thể hình: Nói không với steroids

Nhiều người từng nghĩ con trai của Lý Đức, Lý Phát, sẽ chọn một lối đi khác, tránh xa cái bóng quá lớn của cha. Nhưng sinh năm 1999, sau nhiều năm học tập ở nước ngoài, Lý Phát, hiện được biết đến với tên Bryan Ly, lại âm thầm bước vào chính con đường ấy.

Cậu vừa giành huy chương vàng tại Natural Muscle Mayhem, một giải đấu thể hình tại California. Chữ "Natural" trong tên giải mới là điều đáng nói nhất. Đây là sân chơi thuộc hệ thống thể hình tự nhiên, nơi vận động viên phải trải qua kiểm tra doping cực kỳ nghiêm ngặt, không được dựa vào bất kỳ chất hỗ trợ tăng cơ nào. Để có được bờ vai rộng, khối cơ cắt nét và đôi bắp tay khiến người ta lập tức liên tưởng đến cha mình, Lý Phát phải đi con đường dài nhất và khó nhất: tập luyện thật, ăn uống có kỷ luật, và chờ đợi.

Đó cũng chính xác là con đường Lý Đức đã đi bốn mươi năm trước. Ông kể mình từng dạy con trai từ kỹ thuật siết cơ, cách phân bổ bài tập cho đến tư duy dinh dưỡng, nhưng thứ quý giá nhất ông truyền lại không nằm trong bất kỳ giáo án nào. Đó là niềm tin rằng không có con đường tắt nào đáng để đi.

Di sản thật sự của Lý Đức không nằm ở cơ bắp

Người ta hay nhớ đến Lý Đức qua những con số: bảy năm vô địch châu Á, huy chương ASIAD, hạng tư thế giới. Nhưng thứ khiến tên ông vẫn được nhắc mỗi ngày, ngay cả bởi những người chưa từng xem ông thi đấu, không phải là bảng thành tích.

Đó là việc một câu nói cửa miệng như "khỏe như Lý Đức" vẫn còn đó sau ba mươi năm. Là việc một huyền thoại U60 vẫn đứng lớp mỗi ngày thay vì chỉ sống bằng ánh hào quang cũ. Và giờ là việc con trai ông chọn đi con đường khó nhất, để chứng minh rằng thứ cha mình để lại không phải là một bộ gene cơ bắp may mắn, mà là một kỷ luật có thể truyền từ đời này sang đời khác.

Có những người đàn ông xây dựng tên tuổi bằng một khoảnh khắc. Lý Đức xây dựng tên tuổi bằng một cách sống, bền đến mức bốn mươi năm sau, chính con trai ông vẫn đang chọn sống đúng như vậy.