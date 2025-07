Sau cái chết của Diogo Jota, cậu hai nhà Beckham nhắn nhủ sâu sắc đến anh cả đang "cạch mặt" gia đình?

Sau vụ tai nạn thương tâm cướp đi mạng sống của ngôi sao Liverpool Diogo Jota và em trai, không khí tang thương bao trùm khắp cộng đồng bóng đá thế giới. Ở một góc riêng tư, dường như sự ra đi đột ngột ấy cũng chạm đến trái tim của Romeo Beckham - con trai thứ hai của David và Victoria Beckham - theo một cách rất khác.

Ngay sau khi thông tin về vụ tai nạn lan rộng, Romeo đã đã đăng tải lời chia buồn đi kèm hình ảnh của Diogo Jota. Sau đó, cậu hai nhà Beckham gửi gắm một thông điệp đầy cảm xúc lên Instagram: "Hãy biết trân trọng những người thực sự yêu thương bạn".

"Life is too short, love who you love and tell them how much you really do! Life can flash before your eyes at any moment! But the people that truly love you and care for you will always be there…. Don't hold back from love or appreciation for anything or anyone" (Tạm dịch: "Cuộc đời quá ngắn ngủi, hãy yêu người bạn yêu và nói với họ rằng bạn yêu họ nhiều đến mức nào! Mọi thứ có thể vụt qua trước mắt bạn bất cứ lúc nào! Nhưng những người thật sự yêu thương và quan tâm đến bạn sẽ luôn ở đó… Đừng bao giờ kìm nén tình yêu hay sự trân trọng - dù là với bất cứ điều gì hay bất kỳ ai").

Dòng chữ ấy, dù không tag tên bất kì ai, nhưng lại chất chứa nhiều tầng ý nghĩa - đặc biệt trong bối cảnh gia đình Beckham gần đây vướng nghi vấn rạn nứt khi Brooklyn, anh trai cả của Romeo, nhiều lần vắng mặt trong những dịp quan trọng của nhà Becks. Gần nhất là tiệc sinh nhật lần thứ 50 của David Beckham, nơi Brooklyn và vợ - nữ diễn viên Nicola Peltz - không hề xuất hiện, dù cả gia đình hội tụ đông đủ. Ngoài ra, vợ chồng Brooklyn cũng phớt lờ khi David Beckham phải nhập viện mổ tay đau đớn.

Mặc dù bay đến London chụp ảnh ở nơi cách bố 5 phút lái xe, Brooklyn và Nicola cũng không hề liên lạc hay gặp gỡ gia đình, thể hiện sự xa cách hoàn toàn. Brooklyn được cho là đã "nói với gia đình nổi tiếng của mình rằng anh không muốn liên lạc" với họ, ngay cả 2 em trai Romeo và Cruz cũng bị Brooklyn ngó lơ.

Giữa những tin đồn "cơm không lành, canh không ngọt" giữa Brooklyn và gia đình, lời nhắn của Romeo khiến nhiều người không khỏi liên tưởng: Phải chăng anh đang gián tiếp gửi lời nhắn đến người anh trai mà mình từng rất thân thiết?

Cái chết đột ngột của Jota - một chàng trai chỉ mới 28 tuổi, vừa cưới vợ chưa đầy 2 tuần trước tai nạn - như hồi chuông thức tỉnh về sự mong manh của cuộc đời. Khi những điều mất đi là mãi mãi, tình thân, tình yêu, và sự tha thứ dường như trở nên đáng giá hơn bao giờ hết.

Romeo, vốn kín tiếng hơn so với hai người anh em của mình, không thường xuyên lên tiếng về chuyện gia đình. Nhưng lần này, câu chữ của anh như đang nói thay một phần nỗi lòng: rằng ở thời điểm này, điều quan trọng nhất không phải là đúng - sai, mà là còn - mất.

Không rõ Brooklyn có đọc được dòng tâm sự ấy hay không. Nhưng với nhiều người hâm mộ, đây chính là khoảnh khắc hiếm hoi mà một thành viên nhà Beckham lên tiếng nhẹ nhàng, tinh tế về những điều thực sự quan trọng: tình cảm gia đình, lòng trân quý, và sự cảm thông - trước khi quá muộn.