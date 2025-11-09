Sau 5 năm, Trọng Đại ghi bàn trở lại ở giải chuyên nghiệp

Niềm vui của Trọng Đại khi ghi bàn thắng duy nhất cho Long An. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Bước ngoặt dẫn đến chiến thắng cho Long An đến ở phút 56. Trọng Đại thực hiện quả tạt vào trong vòng cấm của Thanh Niên TPHCM thì bóng chạm tay Trần Tiến Đạt. Trọng tài Trần Văn Điền có góc quan sát thuận lợi và lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền. Từ khoảng cách 11 m, chính Trọng Đại đánh bại thủ môn dạn dày kinh nghiệm Phan Đình Tuấn Hải.

Đây là bàn thắng đầu tiên của Trọng Đại tại Giải hạng Nhất quốc gia 2025-2026. Sau hơn 5 năm, kể từ V-League 2020, tiền vệ sinh năm 1997 này mới lại lập công trong một trận đấu thuộc hệ thống bóng đá chuyên nghiệp quốc gia.

Trọng Đại từng được xem là một trong những gương mặt triển vọng của bóng đá Việt Nam. Anh mang băng thủ quân U20 Việt Nam dự U20 World Cup 2017, rồi góp mặt trong đội hình U23 Việt Nam giành ngôi á quân Giải U23 châu Á 2018. Chỉ tiếc rằng, dưới ánh hào quang, cầu thủ trưởng thành từ lò Viettel FC đã không thể giữ được phong độ và bản lĩnh, để rồi đánh mất chính mình và sự nghiệp. Từ đó, anh phải bắt đầu lại trong màu áo Long An.

Long An tạm thoát khỏi nhóm cuối bảng. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Vì thế, bàn thắng vào lưới Thanh Niên TPHCM, giúp Long An tìm lại chiến thắng, sẽ là nguồn động viên lớn để Trọng Đại lấy lại niềm tin và khát vọng trên con đường trở lại. Trong khi đó, Long An tạm vươn lên xếp thứ 9 với 7 điểm, còn Thanh Niên TPHCM tiếp tục giậm chân ở vị trí cuối bảng chỉ 2 điểm.

Ở trận đấu còn lại trong ngày 9-11, đội chủ nhà Khánh Hòa mất ngôi đầu bảng khi chỉ cầm hòa Đồng Tháp với tỷ số 0-0. Thầy trò HLV Trần Trọng Bình tụt xuống vị trí nhì bảng với 16 điểm, kém Đồng Nai 1 điểm. Còn Đồng Tháp có 4 điểm, tạm vươn lên xếp áp chót.