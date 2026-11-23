VinFuture 2026 ở đâu, khi nào?
Khác với những mùa trước, lễ trao giải VinFuture 2026 được tổ chức ngay giữa Tuần lễ Khoa học Công nghệ, thay vì vào ngày áp chót.
Trong 5 mùa giải từ 2021 đến 2025, VinFuture đã trao tổng cộng 22,5 triệu USD tiền thưởng, tương đương hơn 500 tỉ đồng, vinh danh 48 nhà khoa học với 20 công trình thuộc nhiều lĩnh vực như y sinh, năng lượng, nông nghiệp và trí tuệ nhân tạo.
Bước sang mùa thứ sáu, VinFuture có một thay đổi đáng chú ý trong lịch tổ chức: đêm trao giải không còn nằm gần cuối Tuần lễ Khoa học Công nghệ như các năm trước.
Cụ thể, năm 2023, lễ trao giải diễn ra tối 20/12, tiếp sau là hoạt động giao lưu với các chủ nhân giải thưởng vào ngày 21/12. Năm 2024, hai hoạt động này lần lượt diễn ra ngày 6 và 7/12; năm 2025 là ngày 5 và 6/12. Năm nay, lễ trao giải được tổ chức tối 4/12 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội. Như vậy, sau đêm vinh danh, chương trình vẫn còn bốn ngày với nhiều hoạt động khoa học khác nhau.
Theo công bố của Quỹ VinFuture, mùa giải 2026 gồm tám nhóm hoạt động chính, với chủ đề "Khoa học khai mở – Kiến tạo phồn vinh".
Mở đầu ngày 2/12 là triển lãm nghệ thuật "Tỏa VI – Từ thử nghiệm đến hiện thực" tại Trung tâm Nghệ thuật Đương đại Vincom (VCCA), giới thiệu tác phẩm của chín nghệ sĩ Việt Nam.
Cũng trong hai ngày 2–3/12, Trường Đại học VinUni tổ chức Hội thảo Quốc tế thường niên lần thứ ba về Đổi mới Sáng tạo Mở, tập trung vào chủ đề "Định hình lại nền kinh tế kỷ nguyên AI".
Tối 4/12, lễ trao giải VinFuture lần thứ sáu sẽ công bố những chủ nhân mới, được lựa chọn từ 1.819 đề cử của mùa giải năm nay. Giải thưởng có tổng trị giá 4,5 triệu USD mỗi năm, gồm một giải chính trị giá 3 triệu USD và ba giải đặc biệt, mỗi giải 500.000 USD.
Sau lễ trao giải, ngày 5/12, VinUni tổ chức Diễn đàn Lãnh đạo về Đổi mới giáo dục đại học 2026. Cùng ngày còn có chương trình giao lưu "Hành trình khoa học", trong khi Trung tâm Hội nghị Almaz là nơi tổ chức cuộc gặp gỡ các chủ nhân VinFuture 2026 với chủ đề "Thành tựu đột phá".
Ngày 7/12, hai phiên diễn thuyết truyền cảm hứng tập trung vào "Khoa học tiên phong phụng sự nhân loại" và "Từ đột phá khoa học đến doanh nghiệp công nghệ".
Đến ngày 8/12, chuỗi tọa đàm "Khoa học vì Cuộc sống" tiếp tục với hai chủ đề: ứng dụng trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số trong chăm sóc sức khỏe; đại dương bền vững và tương lai hàng hải thông minh.
12 cuộc đối thoại với các nhà khoa học hàng đầu thế giới
Nhóm hoạt động còn lại là chuỗi "Đối thoại Khám phá Tương lai", dự kiến diễn ra từ ngày 30/11 đến 8/12 tại 12 trường đại học thuộc 5 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng và Cần Thơ.
Các cuộc đối thoại đưa những nhà khoa học quốc tế đến trao đổi trực tiếp với sinh viên, giảng viên và người nghiên cứu Việt Nam về nhiều vấn đề đang được quan tâm.
Tại Cần Thơ, giáo sư Ermias Kebreab dự kiến nói về giảm phát thải khí mê-tan trong chăn nuôi. Ở Hải Phòng, các giáo sư William W. L. Cheung và Daniel Pauly trao đổi về nghề cá biển trong biến đổi khí hậu. Tại Đà Nẵng, giáo sư Thalappil Prade, chủ nhân VinFuture 2022, trình bày về nghiên cứu nước sạch và khoa học nước.
Riêng ngày 3/12, có tám cuộc đối thoại được lên lịch tại các trường đại học ở nhiều địa phương.
Đến sáng 8/12, tại Đại học Y Hà Nội, giáo sư Pascale Cossart và phó giáo sư Phan Hoàng Phương dự kiến trao đổi về cảm biến thông minh và y tế công cộng. Đây cũng là ngày cuối cùng trong lịch hoạt động VinFuture 2026 đã công bố.
Nội dung: Trương Lương | Dựng bài: Đức Giang, có sự hỗ trợ của AI
Nguồn: Nhịp sống thị trường