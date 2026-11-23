Trong 5 mùa giải từ 2021 đến 2025, VinFuture đã trao tổng cộng 22,5 triệu USD tiền thưởng, tương đương hơn 500 tỉ đồng, vinh danh 48 nhà khoa học với 20 công trình thuộc nhiều lĩnh vực như y sinh, năng lượng, nông nghiệp và trí tuệ nhân tạo.

Bước sang mùa thứ sáu, VinFuture có một thay đổi đáng chú ý trong lịch tổ chức: đêm trao giải không còn nằm gần cuối Tuần lễ Khoa học Công nghệ như các năm trước.

Cụ thể, năm 2023, lễ trao giải diễn ra tối 20/12, tiếp sau là hoạt động giao lưu với các chủ nhân giải thưởng vào ngày 21/12. Năm 2024, hai hoạt động này lần lượt diễn ra ngày 6 và 7/12; năm 2025 là ngày 5 và 6/12. Năm nay, lễ trao giải được tổ chức tối 4/12 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội. Như vậy, sau đêm vinh danh, chương trình vẫn còn bốn ngày với nhiều hoạt động khoa học khác nhau.

Theo công bố của Quỹ VinFuture, mùa giải 2026 gồm tám nhóm hoạt động chính, với chủ đề "Khoa học khai mở – Kiến tạo phồn vinh".

Mở đầu ngày 2/12 là triển lãm nghệ thuật "Tỏa VI – Từ thử nghiệm đến hiện thực" tại Trung tâm Nghệ thuật Đương đại Vincom (VCCA), giới thiệu tác phẩm của chín nghệ sĩ Việt Nam.

Cũng trong hai ngày 2–3/12, Trường Đại học VinUni tổ chức Hội thảo Quốc tế thường niên lần thứ ba về Đổi mới Sáng tạo Mở, tập trung vào chủ đề "Định hình lại nền kinh tế kỷ nguyên AI".

Tối 4/12, lễ trao giải VinFuture lần thứ sáu sẽ công bố những chủ nhân mới, được lựa chọn từ 1.819 đề cử của mùa giải năm nay. Giải thưởng có tổng trị giá 4,5 triệu USD mỗi năm, gồm một giải chính trị giá 3 triệu USD và ba giải đặc biệt, mỗi giải 500.000 USD.

Sau lễ trao giải, ngày 5/12, VinUni tổ chức Diễn đàn Lãnh đạo về Đổi mới giáo dục đại học 2026. Cùng ngày còn có chương trình giao lưu "Hành trình khoa học", trong khi Trung tâm Hội nghị Almaz là nơi tổ chức cuộc gặp gỡ các chủ nhân VinFuture 2026 với chủ đề "Thành tựu đột phá".

Ngày 7/12, hai phiên diễn thuyết truyền cảm hứng tập trung vào "Khoa học tiên phong phụng sự nhân loại" và "Từ đột phá khoa học đến doanh nghiệp công nghệ".

Đến ngày 8/12, chuỗi tọa đàm "Khoa học vì Cuộc sống" tiếp tục với hai chủ đề: ứng dụng trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số trong chăm sóc sức khỏe; đại dương bền vững và tương lai hàng hải thông minh.