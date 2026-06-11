Sau 2 chiến thắng, tuyển Indonesia mang tin vui lớn cho… tuyển Việt Nam

HLV Indonesia đã xác nhận một thông tin rất quan trọng, tạo ra ảnh hưởng lớn tới cuộc đua với tuyển Việt Nam ở AFF Cup.

HLV Indonesia báo “tin vui” cho tuyển Việt Nam

Tuyển Indonesia chính là đại diện của khu vực Đông Nam Á gây ấn tượng mạnh nhất trong dịp FIFA Days tháng 6/2026. Đội quân do HLV John Herdman dẫn dắt đã xuất sắc đánh bại Oman 3-0, sau đó hạ Mozambique 1-0.

Sau 2 chiến thắng này, HLV trưởng John Herdman đã xác nhận một thông tin rất quan trọng liên quan tới giải AFF Cup 2026 khởi tranh vào tháng sau. Theo đó, đội hình tuyển Indonesia dự AFF Cup 2026 sẽ bao gồm hầu hết là các cầu thủ đến từ các giải đấu trong nước.

Ông Herdman cho biết giải đấu sắp tới sẽ là một nền tảng cho các cầu thủ muốn theo đuổi sự nghiệp tại giải VĐQG Indonesia. Điều này cũng đồng nghĩa với việc hàng chục ngôi sao nhập tịch đang chơi bóng ở châu Âu, gần như chắc chắn sẽ không góp mặt ở AFF Cup 2026.

“Vâng, đó sẽ là những cầu thủ địa phương của chúng ta. Chúng ta đã được chứng kiến màn trình diễn của Rayhan Hannan trong trận đấu với Mozambique. Chúng ta cũng được xem Rizky Ridho và Dony Tri thi đấu", HLV Herdman nói với truyền thông ngày 11/6.

Tại AFF Cup 2026, Indonesia nằm bảng A cùng tuyển Việt Nam, Singapore, Campuchia và Timor Leste. Bên cạnh việc tạo cơ hội cho các cầu thủ giải đấu trong nước, HLV Herdman cũng nhấn mạnh kế hoạch đầy tham vọng của tuyển Indonesia tại giải đấu này, đó là hướng tới chức vô địch.

"Các bạn biết đấy, đây là những cầu thủ sẽ đưa Indonesia chinh phục AFF Cup và chúng ta sẽ nói lời tạm biệt với Ole rồi gặp lại cậu ấy vào tháng Chín. Họ sẽ có cơ hội mang cúp về nhà và thể hiện tài năng của mình. Họ cũng sẽ chuẩn bị cho Asian Cup 2027, giải đấu lớn quan trọng nhất. Họ phải có trách nhiệm đại diện cho Indonesia" – HLV Herdman phát biểu.

Indonesia sẽ chỉ đá AFF Cup với hầu hết các cầu thủ đang chơi bóng trong nước.

Có thể thấy, nếu chỉ dùng những ngôi sao đang chơi ở trong nước, sức mạnh của tuyển Indonesia sẽ bị giảm sút rất nhiều. Ở hai trận vừa qua, nhiều ngôi sao nhập tịch đã ghi dấu ấn và chính họ là lực lượng nòng cốt giúp đội bóng xứ Vạn đảo giành chiến thắng.

Một khi những ngôi sao từ châu Âu đồng loạt vắng bóng, tuyển Indonesia sẽ gặp nhiều khó khăn để cạnh tranh với các ứng viên vô địch tại AFF Cup như tuyển Việt Nam hay Thái Lan. Khi đó, thầy trò HLV Kim Sang-sik cũng sẽ có thêm cơ hội để bảo vệ ngôi vương.

“Máy ghi bàn” chắc chắn vắng mặt

Với lời khẳng định từ phía HLV John Herdman, tuyển Indonesia chắc chắn sẽ không thể triệu tập Ole Romeny dự AFF Cup. Đáng lưu ý, cầu thủ này đang đạt phong độ rất cao, được ca ngợi là “máy ghi bàn” ở tuyển Indonesia dưới thời tân HLV John Herdman.

Ole Romeny thi đấu 4 trận cho ĐTQG dưới thời John Herdman, đóng góp tới 3 bàn thắng và 2 kiến tạo.

Ole Romeny chắc chắn vắng mặt ở AFF Cup 2026.

Đẳng cấp của Ole Romeny đã từng được chứng minh ngay sau khi anh được nhập tịch, khoác áo ĐTQG Indonesia. Chân sút này ghi bàn trong cả 3 trận đầu tiên khoác áo tuyển Indonesia (trận gặp Úc, Bahrain và Trung Quốc) ở vòng loại World Cup 2026 diễn ra năm ngoái.

Tuy nhiên, do bị chấn thương gãy chân nên cầu thủ này bỏ lỡ 2 trận giao hữu của tuyển Indonesia vào tháng 9 năm ngoái. Nhưng Ole Romeny lại phục hồi nhanh hơn dự kiến. Chỉ ba tháng sau khi phẫu thuật, tiền đạo 25 tuổi này đã trở lại khoác áo ĐTQG.

Dưới thời HLV John Herdman, Ole Romeny càng chứng minh vai trò “sát thủ” trên công của tuyển Indonesia. Tuy nhiên, việc cầu thủ này vắng mặt ở AFF Cup cũng là tổn thất rất lớn với đội bóng xứ Vạn đảo, đồng thời cũng là tin vui cho các đối thủ cạnh tranh trong đó có tuyển Việt Nam.

HLV Kim Sang-sik do thám Indonesia

HLV Kim Sang-sik bất ngờ xuất hiện trên khán đài sân Bung Karno tối 9/6 để xem trận giao hữu của Indonesia gặp Mozambique.

Đi cùng HLV Kim Sang-sik còn có một cộng sự. HLV người Hàn Quốc mặc áo trắng, thân thiện chụp ảnh với người hâm mộ nhưng từ chối tiết lộ thêm về mục đích chuyến đi. Khi được hỏi lý do tới sân Bung Karno, ông chỉ trả lời ngắn gọn: "Tôi muốn xem trận đấu của tuyển Indonesia".

Được biết, HLV Kim Sang-sik muốn thăm dò cách vận hành lối chơi, nhân sự và những thay đổi của Indonesia dưới thời tân HLV John Herdman. Đây cũng là giai đoạn thích hợp để tuyển Việt Nam thu thập thông tin khi Indonesia vừa trải qua đợt tập trung FIFA Days quan trọng trước ASEAN Cup.

Sau trận gặp Mozambique, chính HLV Herdman của Indonesia cũng nói HLV Kim Sang-sik đang thực hiện công tác do thám. Tuy nhiên, ông cho rằng những gì Indonesia thể hiện trước Mozambique chưa chắc là hình ảnh sẽ xuất hiện tại ASEAN Cup. Thay vào đó, Indonesia sẽ sử dụng nhân sự và hệ thống chiến thuật khác.