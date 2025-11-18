Sắp giải nghệ về chăm vợ, cao thủ Nhật Bản quyết phục thù ngôi sao muay Thái

Ngày 16/11 tại ONE173, võ sĩ kickboxing nổi tiếng của Nhật Bản Takeru Segawa đối đầu Denis Puric (40 tuổi, người Canada). Đây là lần thượng đài mới nhất của Takeru sau khi bị Rodtang Jitmuangnon (Thái Lan) hạ đo ván sau 80 giây hồi tháng 3.

Với lối di chuyển linh hoạt, Takeru áp đảo đối thủ ngay từ đầu. Cuối cùng, ở hiệp 2, võ sĩ Nhật Bản kết hợp cú đá cao với chuỗi đòn tay, giành chiến thắng TKO (knock-out kỹ thuật) sau 2 phút 49 giây. Tuy nhiên, điều khiến người hâm mộ quan tâm hơn cả là phát biểu sau đó của Takeru Segawa, hướng đến kình địch Rodtang Jitmuangnon.

Thách thức "người sắt" Rodtang

Sau trận, Takeru nghẹn ngào cầm micro tuyên bố: “Tôi sẽ giải nghệ sau trận đấu tiếp theo”. Đồng thời, anh chọn Rodtang làm đối thủ cuối cùng. Khi được hỏi lý do, Takeru thừa nhận: “ Từ xưa, tôi luôn nghĩ nếu thua một lần thì sẽ giải nghệ. Lần thua trước Rodtang khiến tôi suy nghĩ và cảm thấy có lẽ đã đến lúc giải nghệ”.

Takeru đánh bại Denis Puric

Takeru nói thêm: “Tôi muốn kết thúc với phong độ tốt nhất và thắng trận cuối cùng. Tôi tin mình chưa bao giờ làm ai thất vọng. Tôi sẽ không để mọi người thất vọng cho đến hết sự nghiệp. Nếu Rodtang đồng ý, tôi muốn chiến đấu hết sức trong trận đấu cuối cùng. Tôi sẽ thắng theo cách tốt nhất để mọi fan cảm thấy sự ủng hộ của họ xứng đáng, nên hãy đến và cổ vũ tôi".

Võ sĩ người Nhật Bản sau đó nói với Rodtang: “Xin hãy để tôi thi đấu trong trận cuối cùng với tư cách một võ sĩ". Rodtang đồng ý lời thách đấu của Takeru. Võ sĩ Thái Lan bước vào lồng thi đấu và chạm nắm tay với Takeru, nói: "Xin chúc mừng. Nếu cậu không phiền để tôi là trận đấu cuối cùng của cậu, tôi rất sẵn lòng".

Rodtang chấp nhận lời thách đấu của Takeru

CEO của ONE, Chatri Sitthiyothon cũng "bật đèn xanh" cho màn tỷ thí này. Ông cho biết muốn tổ chức trận tái đấu này tại ONE175 ngày 29/4 năm sau ở Nhật, dự đoán đây sẽ là sự kiện lập nhiều kỷ lục.

Tuy nhiên, CEO Chatri cũng cảnh báo bằng tiếng Nhật: “Nhưng nếu anh thắng thì không được giải nghệ đâu. Takeru phải đấu Rodtang lần 3”. Takeru đáp lại: “Chờ tôi thắng rồi sẽ tính tiếp”.

Nhiều người hâm mộ đã tò mò vì sao Takeru phải đánh với Rodtang rồi mới giải nghệ. Chia sẻ với tờ LEON của Nhật Bản hồi tháng 3 năm nay trước trận đấu với Rodtang ở ONE 172, Takeru đã hé lộ phần nào về việc giải nghệ cũng như quyết tâm thắng Rodtang.

Trận đấu kiệt tác

Truyền thông Nhật Bản phỏng đoán việc kết hôn vào ngày 29/7/2025 với Aoi Kawaguchi cũng là một yếu tố quan trọng trong quyết định của Takeru. Anh đã cảm thấy trách nhiệm lớn hơn khi có người để bảo vệ, và điều này có thể đã khiến anh phải lựa chọn giữa việc tiếp tục sự nghiệp thi đấu mạo hiểm hay tìm kiếm một cuộc sống mới bên gia đình.

“Tôi cảm thấy mình đang bước vào chương cuối cùng của sự nghiệp võ thuật. Tôi thực sự hạnh phúc khi được chiến đấu với võ sĩ mạnh nhất trong hạng cân của mình vào thời điểm này. Tôi đang đặt tất cả mọi thứ vào sự nghiệp võ thuật của mình và sẵn sàng đặt mạng sống của mình vào trận đấu này. Tôi muốn giành chiến thắng trong một trận đấu sẽ được coi là kiệt tác trong sự nghiệp của tôi ”, Takeru tuyên bố.

Takeru Segawa là võ sĩ đầu tiên trong lịch sử vô địch 3 hạng cân khác nhau là Super Bantamweight, Featherweight và Super Featherweight của hệ thống giải K-1. Tay đấm này từng tạo ra chuỗi 35 trận thắng liên tiếp kéo dài suốt một thập kỷ.

Rodtang đánh bại Takeru ở sự kiện ONE 172

Tuy nhiên, trong những năm qua, Takeru đã phải chiến đấu với các vấn đề sức khỏe, chấn thương do phong cách thi đấu của mình và cả áp lực tinh thần. Điều này đã ảnh hưởng đến sự chuẩn bị của anh cho các trận đấu. Đây có lẽ là một trong những nguyên nhân khiến Takeru nghĩ đến việc giải nghệ và mong muốn đánh 1 trận cuối cùng.

Takeru gây sốt trên mạng xã hội khi bất ngờ khoe ảnh đám cưới.

Vì sao Takeru nhất định phải tái đấu với Rodtang trước khi giải nghệ? Tờ Bunshun của Nhật Bản tiết lộ: “Sau thất bại trong “trận đấu thế kỷ” với Tenshin Nasukawa năm 2022, Takeru đặt mục tiêu mới là trận đấu với Rodtang. Rodtang là một võ sĩ Muay Thái nổi bật với những cú đánh mạnh, được mệnh danh là “người sắt” vì khả năng chịu đòn.

Rodtang từng đối đầu Nasukawa trong một trận đấu căng thẳng kéo dài sang hiệp phụ. Nasukawa thắng bằng quyết định, nhưng một số người ủng hộ Rodtang. Chính vì vậy, Takeru muốn đấu với Rodtang. Việc thắng bằng knock-out trước một đối thủ mạnh mà Nasukawa chỉ thắng sít sao bằng quyết định có ý nghĩa riêng. Takeru không cố gắng để thể hiện rằng anh ta mạnh hơn Nasukawa. Anh chỉ muốn trao đổi đòn để thỏa mãn bản thân và giải quyết mọi thứ”.

Đáng tiếc là ở ONE 172, Takeru đã bị Rodtang hạ đo ván trong 80 giây, một điều không tưởng đối với người hâm mộ võ thuật Nhật Bản và bản thân võ sĩ này. Hiển nhiên Takeru không thể hài lòng với thất bại đó.

Ngoài ra còn 1 lý do nữa khi Takeru muốn tái đấu với Rodtang và nhắc luôn chuyện giải nghệ. Theo Bunshun , Takeru là kiểu võ sĩ luôn đẩy mình tới giới hạn về tinh thần và thể chất. Và còn điều gì thúc đẩy hơn là 1 trận tái đấu với Rodtang và giải nghệ sau đó? Điều này có thể sẽ tạo động lực cho chính Takeru để anh có thể tạo nên 1 trận đấu kiệt tác.

Từ những yếu tố trên, có thể hiểu vì sao Takeru muốn tái đấu với Rodtang. Vì vậy, trận tái đấu giữa 2 võ sĩ này sẽ càng được mong chờ.