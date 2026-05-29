Sắp đấu Việt Nam, tuyển Indonesia mạnh thế nào?

Không phải ngẫu nhiên mà U19 Indonesia được xem là thử thách lớn nhất với U19 Việt Nam ở bảng A giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026. Với lợi thế sân nhà, lực lượng được đầu tư mạnh tay, đội bóng xứ Vạn đảo đang cho thấy quyết tâm rất lớn trước ngày giải đấu khởi tranh.

Theo kết quả bốc thăm, U19 Việt Nam nằm cùng bảng với Indonesia, Myanmar và Timor Leste. Trong đó, màn đối đầu giữa chủ nhà Indonesia và U19 Việt Nam ở lượt cuối vòng bảng được dự đoán sẽ quyết định ngôi đầu bảng cũng như tấm vé đi tiếp.

Lực lượng nhập tịch gây chú ý

Điểm đáng gờm nhất của U19 Indonesia nằm ở việc họ tiếp tục theo đuổi chiến lược sử dụng cầu thủ gốc nước ngoài. Theo truyền thông Indonesia, đội bóng này đã triệu tập hàng loạt cầu thủ mang dòng máu lai đang thi đấu và đào tạo ở châu Âu nhằm tăng sức cạnh tranh tại giải đấu năm nay.

Đây là xu hướng mà bóng đá Indonesia đẩy mạnh trong vài năm trở lại đây, từ cấp độ đội tuyển quốc gia cho tới các tuyến trẻ. Những cầu thủ lai thường sở hữu nền tảng thể hình, tốc độ và tư duy chơi bóng hiện đại hơn mặt bằng khu vực Đông Nam Á.

Trong quá khứ, Indonesia từng tạo ra nhiều khó khăn cho các đội tuyển trẻ Việt Nam nhờ nguồn lực này. Việc tiếp tục bổ sung các gương mặt nhập tịch cho thấy họ không giấu tham vọng bảo vệ ngôi vương trên sân nhà.

Ngoài yếu tố chuyên môn, Indonesia còn có lợi thế lớn từ bầu không khí cuồng nhiệt trên khán đài. Các cấp độ trẻ của bóng đá nước này luôn nhận được sự cổ vũ đông đảo từ người hâm mộ, tạo ra áp lực không nhỏ cho các đối thủ.

Amar Brkic (áo đỏ) là cầu thủ gốc Đức trong thành phần U19 Indonesia. (Ảnh: PSSI).

Chủ nhà và đương kim vô địch

Không chỉ sở hữu lực lượng chất lượng, U19 Indonesia còn bước vào giải đấu với vị thế của đội chủ nhà và đương kim vô địch Đông Nam Á.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Nova Arianto, đội bóng này xây dựng lối chơi giàu tốc độ, pressing mạnh và chuyển trạng thái rất nhanh. Các đội trẻ Indonesia vài năm gần đây cũng cho thấy sự tiến bộ rõ rệt về tổ chức chiến thuật thay vì chỉ dựa vào sức mạnh thể chất như trước.

Thực tế, Indonesia đang đầu tư rất mạnh cho bóng đá trẻ nhằm hướng tới các mục tiêu dài hạn ở châu lục. Việc thường xuyên cọ xát quốc tế, tổ chức tập huấn nước ngoài và trao cơ hội cho cầu thủ trẻ thi đấu chuyên nghiệp giúp họ có nền tảng tốt hơn trước.

Trong khi đó, U19 Việt Nam bước vào giải với không ít khó khăn về lực lượng. Một số cầu thủ bận thi đấu ở CLB hoặc vướng lịch học, lịch thi khiến ban huấn luyện chưa có được đội hình tối ưu nhất trong giai đoạn chuẩn bị.

Dẫu vậy, đội bóng của HLV Yutaka Ikeuchi vẫn sở hữu nhiều gương mặt triển vọng, trong đó có nhóm cầu thủ từng tham dự VCK U17 châu Á trước đây. U19 Việt Nam cũng mang sang Indonesia cầu thủ Việt kiều Tây Ban Nha Khoi Truong nhằm tăng thêm phương án chiến thuật.

U19 Indonesia triệu tập lực lượng mạnh ở giải Đông Nam Á 2026.

Chờ trận “chung kết bảng”

Theo lịch thi đấu, U19 Việt Nam sẽ gặp Timor Leste và Myanmar trước khi bước vào màn đọ sức với Indonesia ngày 7/6.

Nếu cùng giành kết quả thuận lợi ở hai lượt đầu, trận đấu giữa Việt Nam và Indonesia hoàn toàn có thể trở thành “chung kết bảng A”. Đây không chỉ là cuộc chiến vì ngôi đầu mà còn là màn kiểm chứng tham vọng của cả hai nền bóng đá trẻ hàng đầu khu vực.

Với Indonesia, họ muốn tận dụng lợi thế sân nhà để tiếp tục khẳng định vị thế số một Đông Nam Á ở cấp độ trẻ. Còn với U19 Việt Nam, vượt qua chủ nhà sẽ là lời khẳng định mạnh mẽ cho thế hệ cầu thủ mới trước hành trình hướng tới vòng loại U20 châu Á 2027.

Dù còn phải chờ màn trình diễn thực tế trên sân, nhưng rõ ràng U19 Indonesia đang là đối thủ rất đáng gờm với U19 Việt Nam ở giải đấu lần này.