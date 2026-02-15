Sao Việt Nam liên tục tỏa sáng, chiến thắng cùng CLB Nhật Bản

Vận động viên Trần Thị Thanh Thúy tiếp tục tỏa sáng rực rỡ tại giải vô địch bóng chuyền Nhật Bản mùa giải 2025–2026, khiến người hâm mộ Việt Nam và bạn bè quốc tế không khỏi ấn tượng với phong độ ổn định và đóng góp quan trọng cho CLB Gunma Green Wings trong các vòng đấu gần đây.

Ngày 14/2, tại vòng 31 của Giải vô địch bóng chuyền nữ Nhật Bản (SV League), Thanh Thúy được huấn luyện viên xếp chơi chính ở vị trí đối chuyền trong trận gặp Kurobe Aqua Fairies. Dù đây không phải vị trí sở trường, cô vẫn phối hợp nhịp nhàng cùng các chủ công Takaso và Rozanski, góp phần định hình lối chơi hiệu quả cho đội nhà. Trong trận đấu này, Thanh Thúy ghi được 16 điểm, trong đó có các điểm số đến từ phòng thủ chắn bóng và một pha ace trực tiếp từ giao bóng, giúp Gunma Green Wings chiến thắng với tỷ số chung cuộc 3–1, trở lại vị trí thứ 6 trên BXH.

Vận động viên Trần Thị Thanh Thúy đang chơi rất tốt ở Nhật Bản.

Trước đó vài ngày, Thanh Thúy cũng được nhắc đến rộng rãi khi ghi tới 19 điểm trong một trận đấu quan trọng, góp công lớn vào chiến thắng đầy bất ngờ của Gunma Green Wings trước nhà đương kim vô địch Osaka Marvelous. Phong độ xuất sắc này đã thu hút sự chú ý của giới chuyên môn và truyền thông thể thao tại Nhật Bản cũng như ở Việt Nam.

Không chỉ thi đấu ấn tượng ở các trận vòng loại, Thanh Thúy còn tạo dấu ấn lớn tại các sự kiện đặc biệt. Cô từng được chọn tham dự All-Star SV League, giải đấu quy tụ 28 vận động viên hàng đầu giải vô địch quốc gia, và được trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận — vượt qua nhiều ngôi sao quốc tế khác. Các trang tin bóng chuyền chuyên nghiệp ở Nhật cũng từng ca ngợi kỹ năng tấn công và khả năng phòng thủ toàn diện của cô trong màu áo Gunma Green Wings.

Sự hiện diện của Thanh Thúy tại SV League không chỉ nâng cao vị thế CLB chủ quản, mà còn giúp nâng tầm bóng chuyền Việt Nam trên bản đồ thể thao châu Á. Cô là một trong những tuyển thủ Việt Nam có kinh nghiệm thi đấu quốc tế dày dặn, từng khoác áo nhiều đội bóng Nhật Bản khác trước đây và được đánh giá là một trong những vận động viên hàng đầu của bóng chuyền Việt Nam hiện nay.

Những ngày tiếp theo, Gunma Green Wings sẽ tiếp tục hướng đến mục tiêu tích lũy điểm số để cải thiện thứ hạng ở giải vô địch. Với phong độ ổn định của Thanh Thúy, người hâm mộ kỳ vọng cô sẽ tiếp tục tỏa sáng và mang thêm những kết quả ấn tượng cho đội bóng trong giai đoạn quan trọng sắp tới.