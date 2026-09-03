Sao Việt kiều từng đào tạo tại Man City chính thức gia nhập V.League

Bryan Ly, cầu thủ Việt kiều từng được đào tạo tại Man City, chính thức trở về Việt Nam thi đấu cho SHB Đà Nẵng ở mùa giải 2026/27.

Trước thềm mùa giải 2026/27, SHB Đà Nẵng tiếp tục bổ sung lực lượng bằng việc chiêu mộ tiền vệ Việt kiều Bryan Ly. Cầu thủ sinh năm 2003 được kỳ vọng mang đến thêm lựa chọn cho tuyến giữa đội bóng sông Hàn nhờ nhiều năm được đào tạo trong môi trường bóng đá Anh.

Bryan Ly có bố là người gốc Việt và mẹ là người Ireland. Đáng chú ý, cầu thủ này từng có thời gian tập luyện tại học viện Manchester City từ cấp độ U11 đến U14. Sau khi rời đội bóng thành Manchester, Bryan Ly tiếp tục phát triển tại Blackburn Rovers từ U14 đến U16, trước khi chuyển sang Morecambe FC và thi đấu từ U16 đến U18.

Quãng thời gian được rèn luyện trong hệ thống đào tạo bóng đá Anh giúp Bryan Ly tích lũy nền tảng kỹ thuật và thể lực đáng chú ý. Sau khi rời các học viện chuyên nghiệp, tiền vệ Việt kiều chủ yếu thi đấu cho những đội bóng ở các hạng đấu thấp của Anh, đặc biệt là cấp độ hạng 7 và hạng 8.

Dù không thi đấu tại những giải đấu hàng đầu, Bryan Ly vẫn để lại dấu ấn nhờ khả năng đóng góp vào mặt trận tấn công. Theo thống kê được chia sẻ trong bốn mùa giải gần nhất, cầu thủ sinh năm 2003 ghi 78 bàn và có 60 kiến tạo, đồng thời góp công giúp hai đội bóng giành quyền thăng hạng.

Cầu thủ đa năng của SHB Đà Nẵng

Một trong những điểm đáng chú ý ở Bryan Ly là khả năng chơi nhiều vị trí. Vị trí sở trường của anh là tiền vệ trung tâm và tiền vệ tấn công, nhưng cầu thủ này cũng có thể đảm nhiệm vai trò tiền đạo cánh trái, cánh phải hoặc hộ công.

Sự đa năng này mang đến cho ban huấn luyện SHB Đà Nẵng thêm phương án trong cách bố trí đội hình, đặc biệt ở khả năng kết nối giữa tuyến giữa và hàng công.

Bryan Ly được đánh giá sở hữu lối chơi giàu tốc độ, năng lượng và khá trực diện. Quãng thời gian thi đấu tại Anh cũng giúp anh làm quen với cường độ cao, đồng thời hình thành phong cách xử lý bóng nhanh và đơn giản.

Tuy nhiên, V.League là môi trường có nhiều khác biệt so với các giải đấu hạng thấp tại Anh. Vì vậy, Bryan Ly sẽ cần thời gian để thích nghi với bóng đá Việt Nam, đồng thời chứng minh khả năng cạnh tranh vị trí trong đội hình SHB Đà Nẵng.

Đáng chú ý, Bryan Ly còn là anh trai của Brandon Ly, cầu thủ đang khoác áo Phú Thọ theo dạng cho mượn từ CAHN. Việc hai anh em cùng trở về thi đấu tại Việt Nam cũng tạo thêm sự chú ý trước mùa giải mới.

Nếu thể hiện tốt trong màu áo SHB Đà Nẵng, Bryan Ly có thể trở thành một nhân tố đáng chú ý tại V.League 2026/27. Xa hơn, màn trình diễn của tiền vệ Việt kiều cũng có thể mở ra cơ hội để anh được cân nhắc ở các cấp độ đội tuyển Việt Nam trong tương lai.