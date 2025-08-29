Sao Việt kiều thăng hoa tại châu Âu, nhận lệnh từ tuyển Thụy Sĩ

Đây là một bước tiến quan trọng trong sự nghiệp của Bung Meng Freimann, đặc biệt sau một mùa giải nổi bật tại giải Vô địch Quốc gia Thụy Sĩ với CLB FC Luzern.

Sinh năm 2005, Bung Meng đã có mùa giải chuyên nghiệp thứ hai và anh đã nhanh chóng khẳng định tài năng của mình bằng các màn trình diễn ấn tượng. Theo thông tin từ Transfermarkt, giá trị của anh hiện đã đạt 2,5 triệu euro (hơn 75 tỷ đồng), con số này thật sự gây ấn tượng cho một cầu thủ còn rất trẻ.

Bung Meng Freimann

Trong mùa giải vừa qua, Freimann đã ra sân 20 trận và có đến 17 lần đá chính. Anh không chỉ nhận được sự tin tưởng từ HLV ở khả năng phòng ngự mà còn ghi được một bàn thắng, điều này cho thấy khả năng tấn công của trung vệ Việt kiều. Với chiều cao 1m84, kết hợp khả năng phán đoán tình huống và tư duy chiến thuật sắc bén, anh trở thành một trong những trung vệ nổi bật của giải đấu.

Bung Meng mang trong mình hai dòng máu Việt Nam và Thụy Sĩ, trưởng thành từ lò đào tạo của FC Luzern. Đây là nơi anh không ngừng rèn luyện kỹ năng và tư duy chơi bóng từ khi còn nhỏ, mang đến cho anh lợi thế về cả thể lực lẫn kỹ thuật.

Việc được triệu tập vào tuyển U21 Thụy Sĩ không chỉ là một vinh dự mà còn là cơ hội để Bung chứng minh tài năng trên đấu trường quốc tế. Điều này mở ra cánh cửa cho tương lai của anh, có thể là gần hơn với đội tuyển quốc gia Thụy Sĩ hoặc nếu không thì có thể là đội tuyển quốc gia Việt Nam.

Sự nghiệp của anh đang ở giai đoạn tiềm năng lớn và hứa hẹn ngày càng phát triển. Với những yếu tố này, nhiều người hâm mộ hy vọng Bung sẽ tiếp tục tỏa sáng và mang về niềm tự hào cho cả hai quê hương của mình.