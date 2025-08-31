Sao Việt kiều mới lên tuyển Việt Nam, quyết định nào từ HLV Kim Sang-sik?

Đội U23 Việt Nam đã chính thức tập trung tại Việt Trì vào chiều ngày 29 tháng 8 để chuẩn bị cho các trận đấu gặp U23 Bangladesh vào ngày 3/9, U23 Singapore vào ngày 6/9, và U23 Yemen vào ngày 9/9. Lực lượng trẻ trung, đầy khát vọng cùng sự chuẩn bị chu đáo của đội hứa hẹn sẽ mang đến những màn trình diễn ấn tượng trên sân cỏ.

Điểm nhấn trong đội hình U23 Việt Nam là sự tham gia của tiền vệ Việt kiều Trần Thành Trung, cầu thủ vừa đạt thành tích ấn tượng tại Bulgaria. Nói về Trần Thành Trung, mới đây BLV Quang Huy chia sẻ:

"Trần Thành Trung rất tiềm năng và tôi cho rằng ở một môi trường như Ninh Bình cũng thuận lợi. Ninh Bình FC là nơi không thiếu cầu thủ, có những đàn anh rất "cứng" để hỗ trợ đàn em, nên Thành Trung sẽ có những bước tiến tốt.

Có một điều phải thừa nhận là bóng đá Việt Nam ờ trong mùa giải này, các CLB rất cầu thị với Việt kiểu. Việt Kiều luôn luôn có được sự ưu ái mà nói thật là nhiều khi ưu ái hơn cả cái năng lực người ta chứng tỏ nữa.

Trước đây thì lại có cái gì đó nhìn nghiệt ngã hơn. Nhiều người là tốt lắm rồi nhưng mà vẫn bị soi xét. Bây giờ chúng ta rất hưởng ứng bởi vì đang có một cái làn sóng muốn lôi kéo Việt kiều về.

Khi mà chúng ta thấy Indonesia, Malaysia người ta mạnh như vậy thì Việt Nam phải chuyển động thôi và phải thiện trí với Việt kiều, nhập tịch. Nên tôi rất kỳ vọng là Trung Nguyên Đỗ dù vẫn còn đó những cái khiếm khuyết nhưng mà ở Ninh Bình thì đủ người để mà thay cho anh ấy và anh ấy sẽ có cơ hội để mà tiến bộ dần dần".

Trần Thành Trung vừa đầu quân cho CLB Ninh Bình.

Khi được hỏi, lên U23 Việt Nam, liệu Trần Thành Trung có thể chiếm được suất đá chính ngay hay không, BLV Quang Huy tiếp:

"Những cầu thủ mới lên thì về mặt cơ bản là cứ để cho bắt nhịp dần dần. Đặc biệt là cầu thủ trẻ, môi trường ít nhiều còn xa lạ. Tôi ủng hộ chuyện là anh ấy dự bị thôi, sau đó là bắt nhịp dần.

Tất nhiên là các huấn luyện viên đều có tính toán riêng. Nhiều khi người ta thấy cầu thủ nào đó rất là mạnh mẽ và khao khát thì người ta lại cho đá chính để mà có cái kích thích tinh thần. Nhưng mà theo tôi thì bước đầu cứ nên cài dần dần vào là hợp lý hơn".

NHM Việt Nam sắp được theo dõi Trần Thành Trung thi đấu trên U23 Việt Nam, ở vòng loại U23 châu Á 2026.

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cũng vừa thông báo một tin vui dành cho người hâm mộ: vé xem các trận đấu của đội tuyển U23 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á 2026 sẽ được bán một cách dễ dàng. Cụ thể, vé sẽ được bày bán trực tiếp tại Cổng chính nhà luyện tập và thi đấu TDTT tỉnh Phú Thọ từ 14h00 đến 17h00 vào ngày 2 tháng 9, và tiếp tục từ ngày 3 đến ngày 9 tháng 9, với thời gian quy định bán vé từ 8h30 đến 17h00 (trừ khoảng thời gian từ 11h30 đến 14h00).

Giá vé được công bố với ba mức là 100.000đ, 200.000đ và 300.000đ, được đánh giá là hợp lý và dễ tiếp cận cho người hâm mộ, nhằm khuyến khích sự hiện diện đông đảo của khán giả trên khán đài. HLV Kim Sang-sik của U23 Việt Nam cũng bày tỏ mong mỏi rằng người hâm mộ sẽ đến sân để cổ vũ, tạo nên không khí sôi động giống như trong các giải đấu trước.