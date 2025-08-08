Sao Việt kiều liên tục gặp khó, kiệt sức khi về nước thi đấu

Bóng đá Việt Nam đang nóng lên với sự xuất hiện của những cầu thủ Việt kiều, trong đó có Trần Thành Trung, thường được biết đến với tên Chung Nguyen Do. Dù vậy, xuất hiện trong trận đá tập với SLNA vào chiều 7/8, Trần Thành Trung đã có những trải nghiệm không như mong đợi do chưa thể thích nghi với thời tiết tại quê hương.

Dù được HLV Albadalejo tin tưởng cho vào sân, sau 40 phút thi đấu, cầu thủ trẻ sinh năm 2005 đã phải rời sân do cảm thấy mệt mỏi và bị sốc nhiệt. Trong trận đấu trước đó gặp Hà Nội FC vào ngày 2/8, tình trạng tương tự cũng đã xảy ra, cho thấy việc thích ứng với điều kiện khí hậu và thời tiết đặc trưng của Việt Nam vẫn là một thách thức lớn đối với Trung.

Chung Nguyen Do liên tục gặp các vấn đề về thể lực do chưa thích nghi được với thời tiết Việt Nam.

Trận đấu giữa Ninh Bình và SLNA diễn ra khá gay cấn khi Ninh Bình nhận bàn thua sớm ở phút 18. Trận này được sử dụng để thử nghiệm đội hình, với Ninh Bình chỉ sử dụng một ngoại binh xuyên suốt trận đấu. Sau thời gian dài chờ đợi, Daniel Da Silva Dos Anjos đã ghi bàn gỡ hòa cho Ninh Bình ở phút 60, là tín hiệu tích cực với đội chủ nhà trong việc hoàn thiện đội hình chuẩn bị cho mùa giải V.League 2025/26.

Ngoài sự góp mặt của Trần Thành Trung, HLV Albadalejo đã cho ra mắt thêm hai tài năng trẻ là Dụng Quang Vinh và Evan Abran. Cả hai đều thể hiện tốt trong vai trò của mình, dù cho đội trưởng Hoàng Đức và hai ngoại binh Tây Ban Nha không được sử dụng trong trận này.

Dù chưa có sự ra sân hoàn hảo, Trần Thành Trung vẫn nhận được nhiều sự ủng hộ từ người hâm mộ và hy vọng rằng qua thời gian, anh sẽ tìm được cách thích nghi và thể hiện tốt hơn trên sân cỏ Việt Nam.



