Sao Việt kiều liên tiếp tỏa sáng, báo tin vui lớn cho HLV Troussier

Andrej Nguyễn An Khánh đang là cái tên được nhắc đến với tần suất khá nhiều trong làng bóng đá Việt Nam, không chỉ bởi tài năng trên sân cỏ mà còn bởi câu chuyện đậm chất quốc tế của anh. Sinh ra và lớn lên ở Séc, với bố mẹ đều mang dòng máu Việt, An Khánh hiện thuộc biên chế của câu lạc bộ Sigma Olomouc và liên tục phát triển với những màn trình diễn ấn tượng.



Mới đây, trong một trận đấu của U19 Sigma Olomouc, An Khánh đã thể hiện phong độ xuất sắc khi ghi bàn ngay ở phút thứ 4, mở tỷ số cho đội nhà trong chiến thắng nghẹt thở 4-3. Pha sút cận thành ghi bàn của An Khánh cho thấy khả năng tận dụng tình huống nhanh nhạy - một đặc điểm không thể thiếu của những tiền vệ tài ba.

Andrej Nguyễn An Khánh (phải)

Với quãng thời gian được HLV Troussier để mắt, An Khánh đã tham gia 2 đợt tập trung và thể hiện mình không chỉ trong môi trường cấp CLB. Anh có cơ hội ra sân trong màu áo U23 Việt Nam ở trận giao hữu với CLB Công an Hà Nội, và tiếp tục được trao cơ hội trên ĐTQG tại trận đấu với Hải Phòng trên sân Lạch Tray. Sự linh hoạt của anh trên sân đã khiến nhiều người tin rằng, An Khánh chính là "quân bài tẩy" mà ông Troussier đang tìm kiếm cho U23 Việt Nam.

Trở lại trận đấu của U19 Sigma Olomouc, HLV Jan Krajcovic không giấu được sự hài lòng sau cuộc chiến với Trencin: "Chúng tôi đã có 1 trận đấu chất lượng. Các học trò của tôi đã tạo ra nhiều cơ hội và cách mà toàn đội tấn công thực sự làm tôi ấn tượng. Đối thủ không hề dễ dàng nhưng chúng tôi đã vượt qua."

Chứng kiến An Khánh liên tiếp tỏa sáng (cũng ghi bàn trong trận hòa 2-2 với MSK Zilina chỉ vài ngày trước), những người yêu mến bóng đá Việt Nam đang kỳ vọng anh sẽ tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng và góp mặt trong đợt hội quân sắp tới của U23 Việt Nam, hướng đến VCK U23 châu Á. Andrej Nguyễn An Khánh không chỉ là hiện tượng mới nổi, mà còn hứa hẹn sẽ là một trong những trụ cột quan trọng của bóng đá Việt Nam trong thời gian tới.