Sao Việt kiều ghi dấu ấn, U23 Việt Nam vẫn nhận kết cục đầy đáng tiếc trước cường địch Tây Á

Đêm 9/10 (giờ Việt Nam), U23 Việt Nam có trận đấu giao hữu gặp chủ nhà U23 Qatar. Đây là trận đấu mà U23 Việt Nam không có lực lượng mạnh nhất, trong bối cảnh có tới 8 cầu thủ trụ cột đang khoác áo ĐTQG thi đấu tại Vòng loại Asian Cup 2027.

Ngay từ những phút đầu, U23 Việt Nam nhập cuộc tự tin và tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm. Phút thứ 3, sau tình huống phạt góc, Quốc Cường tung cú vô lê nhanh khiến thủ môn U23 Qatar vất vả cản phá. Đến phút thứ 10, Anh Quân thực hiện pha tạt bóng chuẩn xác cho Viktor Lê dứt điểm, nhưng bóng lại đi chệch cột dọc.

Trong phần lớn thời gian hiệp một, U23 Việt Nam kiểm soát thế trận tốt hơn, trong khi U23 Qatar gặp khó trong việc triển khai bóng. Dù vậy, sự thiếu chính xác ở những pha xử lý cuối cùng khiến đội quân của HLV Đinh Hồng Vinh không thể có bàn dẫn trước.

Sang hiệp hai, HLV Đinh Hồng Vinh lần lượt tung nhiều gương mặt mới như Văn Thuận, Long Vũ và tân binh Việt kiều Nguyễn Vadim vào sân. Chỉ ít phút sau khi vào sân, Vadim ghi dấu ấn với đường chọc khe tinh tế cho Văn Thuận thoát xuống đối mặt thủ môn, song hậu vệ U23 Qatar kịp thời lùi về cản phá.

U23 Việt Nam phải chịu trận thua 0-1 trước Qatar.

Tấn công nhiều nhưng không có bàn, U23 Việt Nam đã bất ngờ phải nhận bàn thua ở phút 75 sau tình huống đánh đầu từ quả phạt góc của Qatar.

Những phút còn lại, U23 Việt Nam nỗ lực dồn lên tấn công nhưng không ghi được bàn, trong đó có cơ hội đáng tiếc của Văn Thuận ở phút bù giờ. U23 Việt Nam không thể ghi bàn gỡ hòa và chấp nhận thua 0-1.

Nhìn chung, trận thua này đáng tiếc về mặt kết quả, nhưng đoàn quân do HLV Đinh Hồng Vinh dẫn dắt vẫn để lại sự tích cực về tinh thần thi đấu. Bên cạnh đó, ban huấn luyện cũng trải qua nhiều phương án thử nghiệm khác nhau.

Theo kế hoạch, trận giao hữu thứ hai giữa U23 Việt Nam và U23 Qatar sẽ diễn ra vào 19h00 giờ địa phương (22h00 giờ Việt Nam) ngày 13/10 tới.



