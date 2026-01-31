Sao U23 Việt Nam vừa trở về từ giải châu Á, lập tức tỏa sáng tại V.League

Sau khi trở về từ đợt tập trung cùng U23 Việt Nam, tiền vệ Việt kiều Viktor Lê nhanh chóng được HLV Nguyễn Công Mạnh điền tên vào đội hình xuất phát của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở vòng 12 V.League 2025/26. Trong cuộc tiếp đón Becamex TP.HCM trên sân nhà, cầu thủ sinh năm 2003 cho thấy anh không mất nhiều thời gian để bắt nhịp trở lại môi trường thi đấu quốc nội, đồng thời tạo ra những dấu ấn đáng chú ý nơi tuyến giữa của đội bóng núi Hồng.

Ở trận đấu này, Viktor Lê được bố trí đá ở vị trí tiền vệ trung tâm, đóng vai trò kết nối giữa các tuyến. Anh hoạt động năng nổ, di chuyển rộng và thường xuyên xuất hiện ở những điểm nóng, góp phần giúp Hà Tĩnh kiểm soát tốt hơn khu trung tuyến. Khả năng xử lý bóng gọn gàng, tư duy chơi bóng hiện đại cùng những pha di chuyển không bóng hợp lý giúp Viktor Lê trở thành một trong những cầu thủ chơi nổi bật nhất của đội chủ nhà trong hiệp một.

Viktor Lê là ngôi sao Việt kiều giàu tiềm lực của bóng đá Việt Nam.

Phút 43, Viktor Lê suýt ghi dấu ấn đậm nét hơn khi có pha xâm nhập vòng cấm và tung cú vô lê nhanh sau tình huống bóng bật ra, buộc hàng thủ Becamex TP.HCM phải lăn xả cản phá. Dù không thể chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng, tình huống này vẫn cho thấy sự tự tin và cảm giác bóng tốt của tiền vệ Việt kiều ngay sau khi trở về từ đội tuyển trẻ.

Sang hiệp hai, do ảnh hưởng của lịch thi đấu dày đặc và dấu hiệu quá tải sau thời gian dài chinh chiến cùng U23 Việt Nam, Viktor Lê buộc phải rời sân sớm vì vấn đề thể lực. Dẫu vậy, những gì anh thể hiện trong hơn một hiệp đấu vẫn để lại nhiều tín hiệu tích cực cho ban huấn luyện Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, đặc biệt trong bối cảnh đội bóng đang cần thêm nhân tố có khả năng kiểm soát và sáng tạo ở tuyến giữa.

Trận đấu khép lại với tỷ số hòa 0-0, kết quả chưa thể làm hài lòng cả hai đội. Tuy nhiên, với cá nhân Viktor Lê, màn tái xuất tại V.League sau hành trình cùng U23 Việt Nam vẫn được xem là thành công bước đầu. Tiền vệ sinh năm 2003 tiếp tục cho thấy tiềm năng phát triển lớn, hứa hẹn sẽ là nhân tố quan trọng của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng như là cái tên đáng chú ý trong tương lai của bóng đá Việt Nam.