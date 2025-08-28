Sao tuyển Việt Nam chấn thương hãi hùng, nhập viện khẩn cấp

Tiền vệ Doãn Ngọc Tân, cầu thủ của đội tuyển Việt Nam, đã phải nhập viện khẩn cấp do gãy xương sườn trong trận đấu giữa Hà Tĩnh và Thanh Hóa tại vòng 3 V.League (18h00 ngày 27/8). Sự cố xảy ra ở phút thứ 54 khi anh va chạm mạnh với hai cầu thủ đối phương, Nguyễn Hoàng Trung Nguyên và Joseph Onoja, khiến anh gục xuống sân trong đau đớn. Ngọc Tân được thay ra và nhanh chóng được đưa đến bệnh viện.

Lãnh đạo CLB Thanh Hóa cho biết: "Câu lạc bộ Thanh Hóa vừa đưa Ngọc Tân nhập viện và tiến hành phẫu thuật khi các xương sườn bị gãy và có ảnh hưởng đến phổi. Chúng tôi nghĩ cậu ấy sẽ sớm trở lại trong những tháng tới."

Các bác sĩ đã đánh giá rằng Ngọc Tân cần phải nghỉ thi đấu ít nhất từ 2 đến 3 tháng. Điều này làm dấy lên lo ngại trong lòng người hâm mộ, đặc biệt khi Mamadou Mbodj chưa kịp lấy lại phong độ, cũng như tình trạng chấn thương cơ của Ribamar.

Với ĐT Việt Nam, HLV Kim Sang-sik vẫn có thể tự tin vào các lựa chọn khác cho vị trí tiền vệ trung tâm, cho thấy chấn thương của Ngọc Tân không ảnh hưởng nghiêm trọng đến đội tuyển quốc gia.

Tháng 9 tới, đội tuyển Việt Nam không có các trận đấu quốc tế mà chỉ tham gia một số buổi tập với các câu lạc bộ như Công an Hà Nội và Nam Định. Trong khi đó, U23 Việt Nam sẽ tham gia vòng loại U23 châu Á 2026, điều này khiến HLV Kim Sang-sik ưu tiên tập trung cho đội trẻ.

Danh sách cầu thủ của đội tuyển Việt Nam cũng khiến người hâm mộ bất ngờ với một số thay đổi, điển hình là không có sự góp mặt của những cầu thủ giàu kinh nghiệm như Nguyễn Filip, Đặng Văn Lâm hay Trần Nguyên Mạnh. HLV tạm quyền Đinh Hồng Vinh đã lựa chọn sử dụng hai thủ môn mới là Nguyễn Văn Việt và Quan Văn Chuẩn.

Sự việc này mở ra nhiều thách thức cho đội tuyển bóng đá Việt Nam, nhưng cũng là cơ hội cho những tài năng trẻ thể hiện khả năng và cống hiến cho đội bóng trong thời gian tới.