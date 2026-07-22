Sao tuyển Pháp bị tố có con gái bí mật 20 tháng tuổi

Trong lúc tương lai chuyển nhượng thu hút nhiều sự chú ý, Michael Olise lại đối mặt với ồn ào ngoài sân cỏ. Theo Bild, tiền vệ người Pháp bị tố có con gái bí mật và đang thương lượng với mẹ đứa trẻ về vấn đề cấp dưỡng.

Michael Olise (giữa).

Michael Olise đang trải qua giai đoạn thăng hoa trong sự nghiệp khi tỏa sáng trong màu áo Bayern Munich cũng như đội tuyển Pháp tại World Cup 2026. Tiền vệ 24 tuổi cũng được nhiều nguồn tin tại Tây Ban Nha nhắc đến như mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu của Real Madrid.

Tuy nhiên, thay vì những màn trình diễn trên sân, Olise hiện trở thành tâm điểm chú ý vì đời tư. Nhật báo Bild tiết lộ cầu thủ người Pháp được cho là có một cô con gái khoảng 20 tháng tuổi.

Thông tin này gây xôn xao tại Đức, đặc biệt ở thành phố Düsseldorf, nơi Fatima Zaunbrecher - mẹ của bé gái - đang sinh sống.

Theo Fatima, cô và Olise từng có mối quan hệ tình cảm kéo dài gần hai năm trước khi chia tay. Khoảng hai tuần sau khi kết thúc mối quan hệ, cô mới phát hiện mình mang thai.

Bild cho biết kết quả xét nghiệm ADN đã xác nhận Michael Olise là cha của đứa trẻ.

Fatima khẳng định với Bild rằng Olise chưa từng gặp con gái. Theo tờ báo Đức, cầu thủ này không muốn vụ việc được đưa ra tòa nên lựa chọn thương lượng ngoài tố tụng về nghĩa vụ cấp dưỡng và các vấn đề liên quan.

Hiện luật sư của hai bên đang đàm phán để tìm kiếm một thỏa thuận.

Theo Bild, Fatima yêu cầu khoản cấp dưỡng 60.000 euro mỗi tháng. Bên cạnh vấn đề tài chính, cô cũng mong muốn con gái mình trong tương lai có cơ hội gặp gỡ và xây dựng mối quan hệ với cha.

Chia sẻ với Bild, Fatima bày tỏ: "Điều khiến tôi đau lòng là sự vô cảm của một người đối với chính con ruột của mình. Anh ấy thậm chí còn không nói chuyện với tôi, chỉ để luật sư thay mặt giải quyết mọi việc. Sau đó họ còn gửi thư nói rằng: thân chủ của họ sẽ không khôn ngoan nếu gặp đứa bé".

Fatima cũng cho biết một luật sư của Olise từng khuyên cô: "Hãy mua quần áo cũ cho bé để quản lý số tiền tôi có tốt hơn".

Cô cho biết quyết định công khai câu chuyện vì không còn chịu đựng được tình trạng hiện tại và hy vọng Olise sẽ lên tiếng hoặc có động thái tích cực hơn trong việc giải quyết vụ việc.

Đến thời điểm hiện tại, Michael Olise chưa đưa ra bình luận công khai về những thông tin mà Bild đăng tải.