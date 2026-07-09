Sao tuyển Bỉ lập cú đúp đưa đội nhà vào tứ kết World Cup, ngoài đời có bạn gái nha sĩ vừa giỏi vừa xinh

Người hùng tuyển Bỉ tỏa sáng ở World Cup, bạn gái nha sĩ xinh đẹp cũng gây chú ý.

Charles De Ketelaere trở thành tâm điểm sau chiến thắng 4-1 của tuyển Bỉ trước Mỹ tại vòng 1/8 World Cup 2026. Trong khi tiền vệ 25 tuổi tỏa sáng với màn trình diễn đẳng cấp trên sân, bạn gái của anh - nữ nha sĩ Jozefien Van de Velde - cũng nhận được nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ.

De Ketelaere là người hùng đã giúp ĐT Bỉ vào tứ kết World Cup 2026 (Ảnh: getty)

Ở cuộc đối đầu với tuyển Mỹ, De Ketelaere thi đấu bùng nổ khi ghi hai bàn thắng và kiến tạo để Hans Vanaken lập công, góp công lớn giúp tuyển Bỉ giành vé vào tứ kết World Cup. Đằng sau màn trình diễn ấn tượng của ngôi sao đang khoác áo Atalanta là sự đồng hành của bạn gái lâu năm Jozefien Van de Velde.

Jozefien không hoạt động trong lĩnh vực thể thao mà theo đuổi nghề nha sĩ. Do De Ketelaere thi đấu tại Serie A, cô hiện chia thời gian làm việc giữa Bỉ và Italy để vừa phát triển sự nghiệp, vừa có thể ở gần bạn trai.

Cặp đôi bắt đầu hẹn hò từ năm 2020. Theo truyền thông Bỉ, trước khi quen De Ketelaere, Jozefien không phải là người quá quan tâm đến bóng đá. Tuy nhiên, tình yêu dành cho chàng tiền vệ đã khiến cô dần trở thành một cổ động viên nhiệt thành.

Kể từ đó, Jozefien thường xuyên xuất hiện để cổ vũ De Ketelaere trong các trận đấu quan trọng và không ngần ngại chia sẻ niềm vui mỗi khi bạn trai tỏa sáng.

Màn trình diễn trước tuyển Mỹ tiếp tục giúp De Ketelaere khẳng định vai trò trụ cột của tuyển Bỉ tại World Cup 2026. Với phong độ cao của ngôi sao 25 tuổi cùng sự cổ vũ từ "hậu phương" vững chắc, người hâm mộ Bỉ đang kỳ vọng "Quỷ đỏ" sẽ tiếp tục tiến sâu ở giải đấu năm nay.