Sao tuyển Bỉ đáp chuyến bay khẩn từ World Cup về đón con đầu lòng chào đời

World Cup 2026 không thể ngăn niềm hạnh phúc và trách nhiệm làm cha của Jeremy Doku.

Jeremy Doku đã kịp trở về London để chứng kiến khoảnh khắc con trai đầu lòng chào đời sau khi đáp chuyến bay khẩn từ đại bản doanh của tuyển Bỉ tại World Cup 2026. Ngôi sao chạy cánh thuộc biên chế Manchester City, người vắng mặt trong trận hòa 1-1 của Bỉ trước Iran hôm 22/6 vì bị đau, đã ở bên cạnh vợ Shireen khi cả hai đón con trai đầu lòng mang tên Praise.

Liên đoàn Bóng đá Bỉ xác nhận: "Jeremy nhận được thông báo trước trận đấu rằng thời điểm sinh nở đã cận kề. Do đã được điều trị y tế phù hợp trong vài ngày trước đó, cậu ấy đủ điều kiện sức khỏe để bay mà không gặp bất kỳ rủi ro nào nhằm ở bên gia đình trong khoảnh khắc đặc biệt này.

Jeremy được đồng hành bởi bác sĩ Brecht De Coninck. Mọi chuyện diễn ra hoàn hảo và cả mẹ, cha lẫn em bé đều đang trong tình trạng rất tốt. Jeremy sẽ trở lại hội quân cùng đội tuyển tại Seattle vào tối 23/6".

Trước đó, Doku từng tiết lộ anh có kế hoạch rời Mỹ trong thời gian ngắn để trở về nhà, điều từng làm dấy lên lo ngại rằng anh có thể bỏ lỡ vòng tứ kết World Cup nếu tuyển Bỉ tiến sâu. Quyết định ưu tiên gia đình của cầu thủ 24 tuổi từng gây tranh cãi lớn tại Pháp.

Jeremy Doku đã kịp trở về London để đón con chào đời (Ảnh: Getty) Jeremy Doku đã kịp trở về London để đón con chào đời (Ảnh: Getty)

Tuần trước, nữ MC bóng đá France Pierron của tờ L'Equipe đã vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội sau khi công khai phản đối việc Doku tạm rời World Cup để chờ ngày con chào đời. Sau những phát ngôn gây tranh cãi, cô đã bị gỡ khỏi chương trình truyền hình thường kỳ vào ngày 22/6.

Pierron khi đó phát biểu: "Bạn không thể bỏ lỡ một kỳ World Cup. Bạn có cơ hội tham dự World Cup, nơi có hàng trăm cầu thủ sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để được ở vị trí của bạn. Thế nhưng bạn lại rời giải đấu để đi chứng kiến con mình chào đời. Xin lỗi, nhưng trong khoảnh khắc đó người cha gần như chẳng có vai trò gì cả". Những phát biểu này ngay lập tức tạo nên làn sóng phẫn nộ trên mạng xã hội quốc tế, với nhiều ý kiến cho rằng cô đã xem nhẹ vai trò của người cha trong gia đình.

Doku đã ở bên cạnh vợ mình, Shireen, khi cô sinh nở. Cầu thủ Bỉ sẽ bay trở lại World Cup hôm nay (Nguồn: Splash) Doku đã ở bên cạnh vợ mình, Shireen, khi cô sinh nở. Cầu thủ Bỉ sẽ bay trở lại World Cup hôm nay (Nguồn: Splash)

Do rời đại bản doanh tuyển Bỉ sớm hơn dự kiến, Doku sẽ quay lại Mỹ để tập luyện cùng đồng đội từ ngày 23/6. Điều đó đồng nghĩa anh vẫn có cơ hội góp mặt trong trận đấu cuối cùng vòng bảng gặp New Zealand vào cuối tuần này.

Nếu tuyển Bỉ giành vé vào tứ kết, Doku cũng sẽ không phải vắng mặt như những lo ngại trước đó. HLV Rudi Garcia hoàn toàn ủng hộ quyết định của học trò, đặc biệt trong bối cảnh Doku đang bị ốm và không thể thi đấu.

Trước trận gặp Iran, chiến lược gia người Pháp chia sẻ: "Cậu ấy không thể ra sân nên chúng tôi sẽ phải thi đấu mà không có Jeremy. Tôi đã biết rằng cậu ấy sẽ không thể thi đấu. Tôi không muốn sử dụng những cầu thủ không đảm bảo điều kiện y tế. Một cầu thủ có thể chưa đạt 100% thể lực vẫn có thể ra sân, nhưng điều quan trọng hơn là họ phải đạt 100% về mặt y tế".