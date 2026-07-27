Sao tuyển Anh đi "xả hơi" sau World Cup cùng vợ đẹp, nàng WAG diện bikini nóng bỏng khung hình

Dean Henderson khoe dáng bên vợ đẹp tại Hy Lạp, gửi thông điệp hóm hỉnh tới các đồng đội tuyển Anh.

Sau một chiến dịch World Cup đầy sôi động tại Bắc Mỹ, thủ thành Dean Henderson cùng bà xã Millie đã chọn hòn đảo thiên đường Mykonos (Hy Lạp) làm điểm dừng chân để tận hưởng kỳ nghỉ hè. Trên trang cá nhân, người gác đền thuộc biên chế Crystal Palace khiến người hâm mộ thích thú khi vừa chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc bên gia đình, vừa gửi những thông điệp tinh nghịch tới các đồng đội cũ.

Henderson cùng vợ tận hưởng kỳ nghỉ (Ảnh: IGNV)

Bên cạnh bức ảnh khoe vẻ rạng rỡ bên cô vợ Millie diện bikini nóng nongt, Henderson còn tái hiện lại màn ăn mừng biểu tượng của Jesse Lingard, anh đan các ngón tay thành hai chữ cái "J" và "L". Cả hai từng có thời gian gắn bó thân thiết khi còn sát cánh trong màu áo Manchester United cũng như Nottingham Forest. Ngay bên dưới bài đăng, Lingard cũng nhanh chóng tương tác bằng biểu tượng cảm xúc trái tim và ngón tay may mắn.

Chưa dừng lại ở đó, ngôi sao tuyển Anh còn "trổ tài" nhái lại màn giả vờ chấn thương điêu luyện của John Stones. Tại World Cup vừa qua, trung vệ này từng vờ đau vai trong phòng thay đồ sau chiến thắng trước Mexico, nhưng ngay khi HLV Tuchel tiến lại gần kiểm tra, anh liền bất ngờ vung tay nhún nhảy ăn mừng.

Sao tuyển Anh tái hiện màn ăn mừng của các đồng đội (Ảnh: IGNV)

(Ảnh: IGNV)

Trong bộ ảnh nghỉ dưỡng, Henderson cũng dành riêng một tấm hình selfie cận cảnh cho bà xã Millie. Cặp đôi chính thức về chung một nhà vào năm 2022 bằng một lễ cưới lãng mạn tại khách sạn Villa Miani (Rome, Ý) với sự góp mặt của nam ca sĩ Lewis Capaldi. Dù đã có với nhau hai thiên thần nhỏ, Millie vẫn chọn lối sống kín tiếng và không sử dụng bất kỳ tài khoản mạng xã hội nào.

Vợ Henderson khoe nhan sắc quyến rũ (Ảnh: IGNV)

Dẫu vậy, cô luôn là hậu phương vững chắc cho chồng. Từ Euro 2024 đến kỳ World Cup năm nay, Millie đều có mặt trên khán đài để tiếp lửa cho Henderson. Còn nhớ vào mùa thu năm 2024, khi bất ngờ nhận lệnh bắt chính cho tuyển Anh trong chuyến làm khách trước Phần Lan, Henderson thậm chí đã thuê hẳn chuyên cơ riêng để đưa vợ và gia đình sang theo dõi anh thi đấu.

Tại World Cup mùa hè này, Henderson đã có cơ hội xỏ găng ra sân trong trận tranh Hạng Ba đầy kịch tính với tuyển Pháp. Dù để thủng lưới 4 bàn, thủ thành 29 tuổi vẫn để lại dấu ấn với hàng loạt pha cứu thua mỏi tay, góp công giúp "Tam Sư" giành chiến thắng chung cuộc 6-4.

Tiên Tiên