Sao trẻ U22 Việt Nam - Nguyễn Hai Long ra mắt Hà Nội FC

Đúng như lời khẳng định của lãnh đạo Hà Nội FC, bản hợp đồng mang tên Nguyễn Hai Long đã sớm được công bố. Ngôi sao trẻ sinh năm 2000 đã có mặt tại đại bản doanh đội bóng để ký hợp đồng vào ngày hôm nay 2/10. Việc sớm tìm được bến đỗ mới cũng giúp Hai Long ổn định tâm lý, tập trung 100% cho vòng loại U23 sắp tới.

Hà Nội FC sẽ chi trả một phần tiền phí đào tạo cho CLB Than Quảng Ninh. Trước đó, Hai Long đã nhận giấy thanh lý và chấm dứt hợp đồng với đội bóng đất Mỏ. Do mới thi đấu cho Than Quảng Ninh từ nửa cuối mùa giải 2020 nên ràng buộc về kinh tế của Hai Long không nhiều như các đàn anh khác.

Những hình ảnh đầu tiên của Hai Long tại Hà Nội FC

Đến với Hà Nội FC, Hai Long sẽ có điều kiện ổn định để phát triển sự nghiệp. Anh sẽ phải cạnh tranh gắt gao vị trí với những ngôi sao khác như Quang Hải, Geovane, Hùng Dũng... Đó là thử thách không nhỏ đối với tiền vệ sinh năm 2000 này.

Hiện tại, Hai Long vẫn đang tập trung cùng ĐT U22 Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2022. Anh là một nhân tố quan trọng trong kế hoạch của HLV Park hang-seo. Hai Long cũng từng được triệu tập lên ĐTQG nhưng chưa gặp may vì dính chấn thương.