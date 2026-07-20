Sao trẻ Tây Ban Nha vượt qua 6 chấn thương, kiến tạo để đời ở chung kết World Cup, giành chức vô địch tặng thần tượng Neymar

Ngôi sao tuyển Tây Ban Nha nghẹn ngào chia sẻ chức vô địch World Cup 2026 với thần tượng Neymar, sau một năm liên tục vật lộn với chấn thương trước khi trở thành người kiến tạo bàn thắng quyết định ở trận chung kết.

Đêm đăng quang World Cup 2026 của Tây Ban Nha không chỉ là khoảnh khắc lịch sử với Nico Williams, mà còn là dấu mốc khép lại quãng thời gian đầy ám ảnh trong sự nghiệp của tiền đạo 24 tuổi. Sau khi góp công lớn giúp La Roja đánh bại Argentina 1-0 trong trận chung kết, Nico đã dành chức vô địch cho thần tượng của mình - Neymar.

Trong cuộc phỏng vấn với Cazé TV, Nico không giấu được sự xúc động khi nhắc đến ngôi sao người Brazil. "Tôi rất hạnh phúc, thật sự rất hạnh phúc. Đây là khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc đời tôi. Neymar là thần tượng của tôi. Tôi hy vọng anh ấy đã xem trận đấu này. Danh hiệu này cũng là dành cho anh ấy".

Ảnh: Getty

Ảnh: Getty

Đây không phải lần đầu Nico Williams công khai sự ngưỡng mộ dành cho Neymar. Cầu thủ của Athletic Bilbao nhiều lần thừa nhận tiền đạo Brazil là nguồn cảm hứng lớn nhất trong sự nghiệp, từ lối chơi đến phong cách thi đấu.

Ít ai biết rằng phía sau khoảnh khắc vinh quang ấy là hành trình đầy gian nan. Trong hơn một năm qua, Nico Williams phải đối mặt với 6 chấn thương, trong đó có 5 chấn thương ở mùa giải vừa qua cùng Athletic Bilbao và thêm một chấn thương ngay tại World Cup.

Tiền đạo sinh năm 2002 bị chứng đau vùng háng hành hạ suốt khoảng một năm rưỡi. Chỉ riêng trong năm 2026, anh phải nghỉ gần hai tháng vì chấn thương vùng mu, sau đó tiếp tục ngồi ngoài khoảng một tháng do đau cơ đùi ngay trước khi World Cup khởi tranh. Dù vậy, HLV Luis de la Fuente vẫn quyết định điền tên anh vào danh sách dự giải.

Tại World Cup, Nico cũng không có khởi đầu như ý khi chủ yếu vào sân từ ghế dự bị. Biến cố tiếp tục xảy ra sau pha vào bóng quyết liệt của Nico de la Cruz, tình huống mà chính anh mô tả là "hoàn toàn không cần thiết". Chấn thương khiến Nico bỏ lỡ trận gặp Áo và chỉ thi đấu ít phút ở tứ kết cũng như bán kết.

Đến trận chung kết gặp Argentina, Nico Williams mới thực sự để lại dấu ấn. Đầu hiệp phụ thứ nhất, anh từng đưa bóng vào lưới nhưng bàn thắng bị từ chối vì Mikel Merino phạm lỗi trước đó. Tuy nhiên, chỉ ít phút sau, Nico trở thành người hùng với pha đánh đầu làm tường chuẩn xác để Ferran Torres dứt điểm tung lưới Emiliano Martinez, ghi bàn thắng duy nhất giúp Tây Ban Nha lần thứ hai vô địch World Cup.

Nhìn lại hành trình đầy thử thách, Nico Williams xúc động chia sẻ: "Thật điên rồ. Tôi đã trải qua quãng thời gian tồi tệ nhất, và giờ thì đang tận hưởng vinh quang. Đây là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi sau tất cả những gì đã xảy ra trong năm nay".

Tiền đạo 24 tuổi cũng khẳng định thành công của Tây Ban Nha đến từ tinh thần tập thể chứ không phải sự tỏa sáng của bất kỳ cá nhân nào. "Mọi người đều ở đây để giúp đỡ lẫn nhau. Không ai được phép nghĩ mình là ngôi sao. Chúng tôi chiến đấu vì cả đội".

Trong trận chung kết tại New Jersey, Tây Ban Nha hoàn toàn lấn lướt Argentina với tỷ lệ kiểm soát bóng khoảng 65% và tung ra 20 cú dứt điểm trong cả thời gian thi đấu chính thức lẫn hiệp phụ. Chiến thắng 1-0 giúp La Roja lần thứ hai đăng quang World Cup sau chức vô địch năm 2010, còn với Nico Williams, đó là cái kết đẹp cho hành trình vượt qua chấn thương và hiện thực hóa giấc mơ cùng thần tượng Neymar.