Sao Thái Lan úp mở chuyện "bắt thóp" Việt Nam, muốn phục hận thất bại ở vòng bảng

Tiền vệ Rinyapat Muldong của đội tuyển nữ Thái Lan đã bày tỏ sự hào hứng trước trận tái đấu với đội tuyển nữ Việt Nam tại giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2025, diễn ra vào ngày hôm nay 19/8/2025. Mặc dù cả hai đội đã thất bại ở vòng bán kết, nhưng họ sẽ gặp lại nhau trong trận tranh hạng ba. Trận đấu hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn, khi cả hai đội đều đã có thời gian để chuẩn bị và nghiên cứu lối chơi của nhau.

Rinyapat chia sẻ ở buổi tập hôm qua: "Sự sẵn sàng của cả đội đang được cải thiện để hướng tới trận đấu tiếp theo. Chúng tôi đã có thời gian để phục hồi và nghiên cứu về lối chơi của ĐT nữ Việt Nam cũng như thảo luận về kế hoạch cho trận tranh hạng 3. Ai cũng thất vọng vì ĐT nữ Thái Lan không đạt được kết quả như đã đề ra, nhưng chúng tôi sẽ phải tập trung vào nhiệm vụ cho trận đấu ngày mai và tiếp tục phải tiến về phía trước.

Rinyapat và tuyển nữ Thái Lan đang rất muốn phục hận tuyển nữ Việt Nam, đồng thời có vị trí thứ ba của giải để an ủi sau khi không thể cạnh tranh ngôi vương.

Tôi nghĩ rằng trận đấu gặp ĐT nữ Việt Nam ở trận tranh hạng ba này sẽ là một trận đấu thú vị vì chúng tôi đã gặp nhau ở vòng bảng rồi. Cả chúng tôi và đối thủ đều hiểu rõ điểm mạnh và yếu của nhau. Để có được kết quả tốt hơn, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Cá nhân tôi hy vọng ngày mai sẽ là một ngày tốt đẹp cho ĐT nữ Thái Lan".

Đội tuyển nữ Thái Lan đang rất quyết tâm để có lời chia tay đẹp với giải đấu. Trong khi đó, HLV Mai Đức Chung của Việt Nam cũng không muốn cho đội bóng của mình bị chủ quan: "Sự tự tin đó cũng là một phần, nhưng chúng ta phải rút kinh nghiệm từ những sai sót ở các trận trước. Chúng tôi đã chỉ rõ ưu, khuyết điểm cho các bạn và mong rằng ở trận đấu này hạn chế được sai sót để tiếp tục giành thắng lợi".

Các cổ động viên đang mong chờ một trận đấu kịch tính, nơi mà cả hai đội đều có cơ hội thể hiện sức mạnh và quyết tâm vượt qua thất bại trước đó. Trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 16h30 hôm nay, 19/8, là cơ hội quan trọng để các cầu thủ thể hiện tài năng và tinh thần thi đấu của mình trước khán giả.