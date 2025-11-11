Sao Ronaldo và Messi lại xuất hiện trong căn phòng tai tiếng nhất MXH lúc này?

Mạng xã hội những ngày qua đang dậy sóng trước hàng loạt đoạn clip "nóng" được cho là ghi lại trong phòng làm việc của hội đồng quản trị một trường THPT tại Ninh Bình. Giữa lúc thông tin vẫn đang được xác minh, dân mạng lại tiếp tục chia sẻ một bức ảnh "gây lú": Lionel Messi và Cristiano Ronaldo ngồi trên ghế sofa, mặt đối mặt trong chính "căn phòng tai tiếng" đang được bàn tán.

Hình ảnh này nhanh chóng phủ sóng khắp các nền tảng, khiến nhiều người bật cười vì sự trớ trêu lẫn độ "mặn mòi" của cộng đồng mạng. Tuy nhiên, thực tế đây chỉ là ảnh ghép. Nhiều người tinh ý nhận ra bối cảnh trong ảnh chính là căn phòng đang "viral" mấy ngày qua, còn gương mặt Ronaldo và Messi được ghép khéo léo bằng công nghệ. Dù biết là sản phẩm "chế", nhưng netizen vẫn không khỏi thích thú khi hai siêu sao bóng đá toàn cầu lại bị kéo vào một "drama nội địa" không hề liên quan.

Bên dưới bài đăng, dân mạng bình luận rôm rả: "Đúng là internet không bao giờ khiến tôi thất vọng", "Messi và Ronaldo mà cũng phải họp hội đồng ở đây à?", "Pha ghép mặn hơn nước biển, xem mà cười ra nước mắt"...

Hiện vụ việc liên quan đến các clip ở trường THPT tại Ninh Bình vẫn đang được các cơ quan chức năng làm rõ. Trong khi đó, những hình ảnh "ăn theo" như bức ảnh Messi - Ronaldo tiếp tục lan truyền với tốc độ chóng mặt, cho thấy sức ảnh hưởng của mạng xã hội trong thời đại số - nơi mọi thông tin thật - giả dễ dàng bị hòa lẫn trong vài cú click chuột.