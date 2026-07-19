Sao Pháp phá kỷ lục World Cup, vẫn "ôm đầu" vì... quá đen đủi

Dù lập kỷ lục 7 kiến tạo ở World Cup 2026, Michael Olise vẫn tiếc nuối khi không ghi nổi bàn nào, dù bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn, nhất là trước tuyển Anh.

Michael Olise khép lại World Cup 2026 với một cột mốc lịch sử. Hai đường chuyền thành bàn cho Kylian Mbappe trong màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở trước tuyển Anh đã giúp tiền vệ của tuyển Pháp nâng tổng số kiến tạo lên 7, chính thức lập kỷ lục mới về số pha kiến tạo trong một kỳ World Cup.

Thế nhưng, niềm vui ấy lại đi kèm một nỗi tiếc nuối rất lớn. Suốt hành trình của tuyển Pháp tại giải đấu, Olise không ghi nổi một bàn thắng nào, dù liên tục xuất hiện ở những vị trí thuận lợi và tung ra rất nhiều cú dứt điểm.

Đáng tiếc nhất chính là trận tranh hạng ba với tuyển Anh. Trong ngày Pháp thua 4-6, Olise vẫn chơi cực hay với hai pha kiến tạo cho Mbappe, nhưng bản thân anh lại có ít nhất ba cơ hội rõ ràng để tự mình lập công và... bỏ lỡ.

Nếu dứt điểm chính xác hơn, Olise đã có thể giúp Pháp gỡ hòa 4-4 trước Anh và đưa trận đấu vào hiệp phụ!

Ngay trong hiệp hai, khi Pháp dồn ép đối thủ nhằm tạo nên màn ngược dòng, Olise liên tiếp có những tình huống đối mặt hoặc dứt điểm trong vòng cấm. Tuy nhiên, hoặc bóng đi chệch khung thành trong gang tấc, hoặc thủ môn Jordan Pickford xuất sắc cản phá.

Hình ảnh tiền vệ 24 tuổi ôm đầu tiếc nuối sau mỗi pha bỏ lỡ đã trở thành một trong những khoảnh khắc đáng nhớ của trận đấu. Người hâm mộ không khỏi ngạc nhiên khi một cầu thủ sở hữu kỹ thuật, khả năng xử lý và cái chân trái khéo léo như Olise lại "vô duyên" đến vậy trước khung thành.

Theo thống kê được chia sẻ sau trận, Olise còn lập thêm một "kỷ lục" không mong muốn khi trở thành cầu thủ tung ra 17 cú dứt điểm mà không ghi được bàn nào tại World Cup 2026.

Kỳ World Cup 2026 ấn tượng nhưng lại có 2 tiếc nuối lớn của Olise.

Dẫu vậy, điều đó không thể làm lu mờ một kỳ World Cup xuất sắc của ngôi sao Bayern Munich. Nếu Mbappe là "sát thủ" kết thúc các pha tấn công, thì Olise chính là bộ não sáng tạo trong lối chơi của tuyển Pháp. Sự ăn ý giữa hai người tạo nên một trong những cặp đôi đáng sợ nhất giải đấu.

Việc phá kỷ lục kiến tạo tồn tại suốt nhiều thập kỷ của Vua bóng đá Pele là minh chứng rõ ràng nhất cho tầm ảnh hưởng của Olise. Trong bối cảnh bóng đá hiện đại ngày càng đề cao những cầu thủ có khả năng tạo cơ hội, thành tích 7 kiến tạo ở một kỳ World Cup chắc chắn sẽ là cột mốc rất khó bị xô đổ trong tương lai.

Dẫu vậy, với riêng Olise, World Cup 2026 có lẽ vẫn sẽ để lại một khoảng trống. Anh đã chạm đến đỉnh cao ở vai trò "vua kiến tạo", nhưng lại không một lần được tận hưởng cảm giác ăn mừng bàn thắng, và lớn hơn nữa là hụt chức vô địch. Và sau những gì diễn ra trước tuyển Anh, không ít người hâm mộ sẽ phải thốt lên rằng: ngôi sao tuyển Pháp đã phá kỷ lục thế giới, nhưng cũng là một trong những cầu thủ đen đủi nhất giải đấu.