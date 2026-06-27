Sao Man Utd khóc nức nở, rời sân bằng cáng sau chấn thương hy hữu ở World Cup ngày Uruguay bị loại cay đắng

Manuel Ugarte không thể thi đấu hết hiệp một trong trận Uruguay thua Tây Ban Nha 0-1 ở lượt cuối bảng H World Cup 2026. Tiền vệ của Manchester United dính chấn thương đầu gối sau pha va chạm với chính đồng đội.

Manuel Ugarte gặp sự cố nghiêm trọng trong trận quyết định giữa Uruguay và Tây Ban Nha tại bảng H World Cup 2026 diễn ra vào sáng 27/6 (theo giờ Việt Nam). Tiền vệ thuộc biên chế Manchester United đá chính trong cuộc đối đầu mang tính sống còn của Uruguay. Tuy nhiên, ngay trước giờ nghỉ, anh phải rời sân sau một pha va chạm hy hữu với đồng đội Mathias Olivera.

Tình huống xảy ra khi Ugarte, Rodrigo Bentancur và Olivera cùng lao vào gây áp lực với Pedri. Sau khi tiền vệ Tây Ban Nha chuyền bóng, Ugarte vô tình đâm vào Olivera. Đinh giày của anh dường như mắc xuống mặt cỏ, khiến đầu gối chịu tác động mạnh.

Ugarte nằm sân trong đau đớn và được các nhân viên y tế chăm sóc. Tiền vệ 25 tuổi không thể tự đứng dậy, phải rời sân bằng cáng. Trên đường vào đường hầm, anh liên tục lau nước mắt và trùm áo lên mặt.

Ở tình huống này, các cầu thủ Uruguay ra hiệu đề nghị Tây Ban Nha đưa bóng ra ngoài để đội ngũ y tế vào sân. Tuy nhiên, đối thủ vẫn tiếp tục tổ chức tấn công. Ngay sau đó, Tây Ban Nha mở tỷ số. Marcos Llorente căng ngang để Alex Baena dứt điểm. Cú sút không quá hiểm nhưng thủ môn Fernando Muslera lại bắt bóng không dính, để bóng lọt qua hai tay rồi lăn vào lưới.

Sai lầm của thủ thành 40 tuổi khiến Uruguay rơi vào thế bất lợi. Muslera bị thay ra ngay sau giờ nghỉ, trong khi bàn thắng của Baena cũng là pha lập công duy nhất của trận đấu. Thua 0-1, Uruguay khép lại vòng bảng với 2 điểm và bị loại ở vị trí thứ ba. Tây Ban Nha giành ngôi đầu bảng H để đi tiếp. Ở những phút bù giờ, Uruguay còn chơi thiếu người khi Agustin Canobbio nhận thẻ đỏ sau một pha vào bóng quyết liệt.

Sau khi trận đấu kết thúc, các cầu thủ Uruguay không kìm được nước mắt. Lệ rơi, những cái cúi đầu, gục ngã trên sân cỏ khiến màn chia tay World Cup 2026 của Uruguay càng buồn hơn.