Sao Leicester City đá phản lưới nhà 2 lần liên tiếp trước Liverpool

Faes trở thành tội đồ của Leicester

Leicester City tiếp tục sa lầy khủng hoảng. Sau trận thua thảm Newcastle, The Foxes quyết tâm giành điểm khi hành quân đến sân Anfield của Liverpool ở vòng 18 Premier League. Họ khởi đầu không thể ấn tượng hơn với pha làm bàn đẹp mắt của Kiernan Dewsbury-Hall ở phút thứ 4. Tuy nhiên, màn trình diễn thảm họa của trung vệ Wout Faes khiến đội khách ra về tay trắng.



Phút 38, Wout Faes đá phản lưới nhà lần đầu tiên sau quả tạt của Trent Alexander-Arnold. Trung vệ người Bỉ phá bóng lỗi, khiến bóng bay vòng qua đầu thủ môn Danny Ward và đi thẳng vào lưới Leicester.

Chỉ 7 phút sau, Wout Faes tiếp tục đá phản lưới nhà theo cách vụng về hơn. Xuất phát từ sai lầm của hàng tiền vệ Leicester, Liverpool phản công nhanh và Darwin Nunez có cơ hội đối mặt với Danny Ward. Tiền đạo đắt giá này bấm bóng qua người Ward, nhưng bóng lại đập trúng cột dọc của Leicester. Lẽ ra đội khách sẽ không thủng lưới nếu Faes không xuất hiện và phá bóng thẳng về lưới nhà ở cự ly chưa đầy 1m.

Theo thống kê của Opta, Wout Faes là cầu thủ thứ 4 trong lịch sử Premier League lập “cú đúp” phản lưới nhà trong một trận đấu, sau Jamie Carragher (1999, Liverpool vs Man Utd), Michael Proctor (2003, Sunderland vs Charlton) và Jonathan Walters (2013, Stoke vs Chelsea).

Pha đá phản lưới khó tin của Faes tại Anfiled

Các bàn thua vô duyên mà Wout Faes tạo ra khiến tinh thần thi đấu của Leicester chạm đáy. Bước sang hiệp 2, các cầu thủ của Brendan Rodgers gần như không thể tấn công. Họ tạo ra duy nhất 1 tình huống dứt điểm trúng đích trong hiệp đấu này. Leiester thậm chí đã thua đậm nếu các ngôi sao của Liverpool, đặc biệt là Mohamed Salah và Darwin Nunez dứt điểm chính xác hơn.



Với trận thua này, Leicester nguy cơ rơi trở lại nhóm đua trụ hạng. Trong khi đó, Liverpool áp sát Top 4 khi rút ngắn khoảng cách với Tottenham xuống còn 2 điểm.