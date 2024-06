Highlights Việt Nam vs Philippines: Màn ra mắt tràn cảm xúc của HLV Kim Sang-sik

Quá nhiều nhân tố phía ĐT Việt Nam tỏa sáng trong trận thắng Philippines 3-2 và Tuấn Hải có thể không phải người ấn tượng nhất. Nhưng sẽ không sai chút nào khi nói, chính Tuấn Hải là người đã cứu ĐT Việt Nam khỏi một trận hòa gây thất vọng, bằng pha đá bồi ghi bàn ở phút 90+5.



Có lẽ lúc này, không ít người cho rằng pha ghi bàn của Tuấn Hải là may mắn. Phải, dĩ nhiên có một phần may mắn trong đó nhưng sẽ chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Bởi pha ghi bàn ấy được tạo nên từ nhiều yếu tố trùng khớp với điểm mạnh của nhiều ngôi sao ĐT Việt Nam.

(Ảnh: Tú Anh)

Đầu tiên là tình huống sút xa của Tuấn Anh. Ai cũng biết Tuấn Anh giỏi sút xa nhưng không phải lúc nào anh cũng có cơ hội tung ra cú sút. Nhiệm vụ của Tuấn Anh ở tuyến giữa thường khá nặng nề, đôi chân phải chịu sự mệt mỏi không ít và cũng khá hạn chế được lại gần khung thành trong tư thế thoải mái.

Trước Philippines thì Tuấn Anh được vào sân ở phút 88, rất khỏe mạnh. Trong tình thế chúng ta hòa 2-2 và phải dồn lên tấn công tổng lực, Tuấn Anh đã đứng vào vị trí rất thuận lợi, đôi chân cũng còn rất khỏe mạnh để thể hiện được đầy đủ khả năng sút xa trứ danh.

Kết quả là Tuấn Anh đã tung ra một cú sút hiểm hóc, khiến thủ môn từng bắt tại Premier League như N. Etheridge cũng chỉ có thể đẩy ra. Và đấy là lúc mọi thứ bùng nổ.

Như một cái bóng, Tuấn Hải đã ở sau hàng thủ Philippines từ bao giờ, băng xuống đón pha bóng bật ra để dứt điểm nâng tỷ số lên 3-2.

(Ảnh: Tú Anh)

Đấy là tình huống khá giống khi Tuấn Hải thoát xuống, dứt điểm cận thành tung lưới Nhật Bản ở trận ĐT Việt Nam thua đối thủ này 2-4 tại vòng bảng Asian Cup 2023.

Đệm bóng nảy ra thường có yếu tố may mắn nhưng chúng ta cũng biết không ít tiền đạo chuyên ghi bàn bằng cách như vậy. Lý do tại sao? Đó là vì bên cạnh may mắn, những tiền đạo ấy luôn biết cách chọn vị trí hợp lý, để có mặt đúng lúc đúng chỗ.

Điều này đã từng được HLV Lê Đức Tuấn, người có nhiều năm làm việc với Tuấn Hải tại Hà Nội FC chia sẻ:

"Tuấn Hải là cầu thủ có tốc độ, sức mạnh rất tốt với một thể hình ở mức trung bình và không ngại va chạm. Về mặt chiến thuật thì Hải có điểm mạnh là luôn đọc và chiếm được khoảng trống phía sau hàng phòng ngự đối phương, cũng như ra chân nhanh khi có thể dứt điểm".

Cũng liên quan tới lối chơi của Tuấn Hải, ông Lê Đức Tuấn nói thêm về sự phát triển của chân sút này:

"Lối chơi của Hải gần đây có sự thay đổi và tiến bộ nhiều khi cũng đã chơi phối hợp và kết nối với đồng đội nhiều hơn. Ngoài khả năng dứt điểm thì Hải cũng đã chuyền và tạo điều kiện nhiều cho đồng đội. Về khả năng dứt điểm của Hải thì cũng có thể nói là toàn diện khi có thể sút cả 2 chân và đánh đầu".

Quả đúng như vậy, vào sân ở phút 72, Tuấn Hải đã có nhiều pha xử lý cá nhân cũng như phối hợp đồng đội ấn tượng khiến hàng thủ Philippines gặp vô vàn khó khăn.

Với mẫu tiền đạo đa năng, luôn tràn đầy tinh thần cống hiến, vì cái chung như Phạm Tuấn Hải, HLV Kim Sang-sik sẽ cực kỳ tiện để nhào nặn hàng tấn công ĐTVN theo từng trận đấu.

Thật tuyệt vời khi trước Philippines, chúng ta có Tiến Linh ghi cú đúp và Tuấn Hải ghi bàn chốt chiến thắng. Với những chân sút lợi hại thế này, khả năng chúng ta thắng Iraq vào lúc 01h00 ngày 12/6 tới là hoàn toàn có thể.

Quan trọng là bên cạnh khả năng tấn công, ĐT Việt Nam còn cần phòng ngự chặt chẽ tối đa, tranh để mắc phải những bàn thua có phần lãng xẹt như trước Philippines.