Sao gốc Việt nhạt nhòa, Algeria đau đớn nhìn Thụy Sỹ vào vòng 1/8 World Cup

Được kỳ vọng nhưng ngôi sao gốc Việt đắt giá nhất thế giới, Ibrahim Maza, đã không thể tỏa sáng để giúp tuyển Algeria đi tiếp tại World Cup 2026.

Cặp đấu giữa tuyển Thụy Sỹ gặp Algeria có ý nghĩa khá đặc biệt với người hâm mộ bóng đá tại Việt Nam. Tiền vệ tấn công Ibrahim Maza chính là ngôi sao mang gốc Việt đắt giá nhất thế giới, và cũng là ngòi nổ nhận được nhiều kỳ vọng bên phía Algeria. Cầu thủ này tất nhiên được HLV Vladimir Petković xếp đá chính.

Thế nhưng, trong một ngày không đạt phong độ cao, tiền vệ gốc Việt Ibrahim Maza cũng như các đồng đội của anh lại không thể kháng cự trước sự chính xác ở khả năng tấn công của tuyển Thụy Sỹ.

Phút thứ 6, chính Ibrahim Maza là người khiến các bình luận viên phải nhắc tên với pha dạt sang cánh phải sau đó có đường chuyền sắc bén vào trong. Tuy nhiên, đáng tiếc là pha bóng ấy lại không thể trở thành một đường kiến tạo, do Houssem Aouar trong tình huống băng vào dứt điểm cận thành lại sút không trúng tâm bóng, để cơ hội mười mươi trôi qua.

Cầu thủ mang hai dòng máu Việt Nam - Algeria, Ibrahim Maza, đã thi đấu không hiệu quả trước Thụy Sỹ.

Sau cơ hội nguy hiểm đầu tiên, tuyển Algeria dần đánh mất thế trận trước đội hình được tổ chức khoa học của Thụy Sỹ. Thậm chí, đại diện từ châu Âu đã có bàn thắng vượt lên dẫn trước từ rất sớm, khi trận đấu mới bước sang phút 11.

Manzambi là người bứt phá đầy tốc độ bên cánh trái, vượt qua 2 hậu vệ Algeria trước khi xâm nhập vòng cấm và căng ngang cho Embolo thoải mái đệm bóng cận thành bằng chân trái vào khung thành bỏ trống.

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Việc để Thụy Sỹ vượt lên càng gây thêm khó khăn cho tuyển Algeria. Đại diện từ châu Phi kiểm soát bóng nhiều hơn, song lại thiếu các phương án tiếp cận vòng cấm địa đối phương. Ibrahim Maza thường xuyên lùi sâu nhưng việc “đói bóng” khiến cầu thủ này không tạo được nhiều mối nguy hại cho hàng thủ của Thụy Sỹ.

Thời điểm bù giờ của hiệp 1, tuyển Algeria tạo ra một cơ hội rất ngon ăn, nhưng chính Ibrahim Maza lại là người bỏ lỡ theo cách rất phung phí. Cú sút không trúng tâm của ngôi sao gốc Việt khiến bóng đi nhẹ và chệch cột phải trong sự tiếc nuối của anh và các đồng đội.

Sau hiệp 1 thi đấu thiếu hiệu quả, tuyển Algeria tiếp tục nhận thêm gáo nước lạnh ngay đầu hiệp 2 (phút 46) với bàn thua thứ hai. Đây là tình huống mà các hậu vệ Algeria thi đấu không tốt, để Dan Ndoye dứt điểm thành bàn nhân đôi cách biệt cho Thụy Sỹ.

Cầu thủ Thụy Sỹ ăn mừng bàn thứ 2.

Với cách biệt 2 bàn, tuyển Algeria đối diện với khó khăn chồng chất. Trong khi đó, Thụy Sỹ đã nắm quá nhiều lợi thế, họ chủ động lùi đội hình về phần sân nhà và giảm nhịp độ trận đấu.

Về phía Algeria, ngoài Ibrahim Maza thì tiền đạo chủ lực Riyad Mahrez cũng chơi tương đối mờ nhạt. Giữa hiệp 2, tuyển Algeria thay 2 vị trí để cải thiện khả năng tấn công. Sau khi rút Mahrez, tung Amine Gouiri và Jaouen Hadjam vào sân, Maza lùi xuống đá ở vị trí số 10 nhưng các phương án tấn công của đại diện châu Phi cũng không được cải thiện là bao.

Suốt thời gian còn lại của trận đấu, tuyển Algeria thi đấu bế tắc, không thể tìm đường vào khung thành của Thụy Sỹ. Thậm chí, hàng thủ của Algeria còn tỏ ra chệch choạc, suýt thủng lưới ở thời điểm của trận sau những pha tấn công của Thụy Sỹ.

Ibrahim Maza và các đồng đội đành chấp nhận thất bại.

Với việc hai đội không ghi thêm bàn thắng, trận đấu khép lại với tỷ số chiến thắng chung cuộc 2-0 cho Thụy Sỹ. Đây là chiến thắng xứng đáng cho đại diện từ châu Âu khi họ thi đấu hiệu quả hơn.

Kết quả này giúp Thụy Sỹ vào vòng 1/8, gặp đội thắng trong cặp đấu giữa Colombia vs Ghana. Trong khi đó, ngôi sao gốc Việt Ibrahim Maza và các đồng đội đã chính thức khép lại hành trình của mình tại World Cup 2026.

Tỷ số chung cuộc: Thụy Sỹ 2-0 Algeria

Đội hình xuất phát: