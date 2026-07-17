Sao Argentina "mỉa đểu" tuyển Anh, phải gỡ gấp vì bị "ném đá"?

Enzo Fernandez trở thành tâm điểm chỉ trích khi đăng tải đoạn video có ca khúc gắn liền với tuyển Anh sau chiến thắng ở bán kết World Cup 2026 rồi nhanh chóng xóa bỏ.

Sau khi góp công giúp Argentina đánh bại Anh 2-1 để giành vé vào chung kết World Cup 2026, Enzo Fernandez lại trở thành tâm điểm của một cuộc tranh cãi trên mạng xã hội vì hành động được cho là mang tính khiêu khích đối thủ.

Tiền vệ thuộc biên chế Chelsea đã đăng lên Instagram Story hình ảnh chụp cùng Lionel Messi và Leandro Paredes trong buổi tập hồi phục của đội tuyển Argentina. Điều khiến bài đăng gây chú ý không nằm ở bức ảnh, mà ở việc Enzo lồng ghép ca khúc Wonderwall của ban nhạc Oasis làm nhạc nền.

Trong suốt hành trình World Cup 2026, Wonderwall được xem như "bài hát chiến thắng" của tuyển Anh dưới thời HLV Thomas Tuchel. Mỗi khi Tam sư giành chiến thắng, ca khúc này đều vang lên trên sân vận động và trở thành biểu tượng gắn kết giữa các cầu thủ với người hâm mộ xứ Sương mù.

Chính vì vậy, việc Enzo sử dụng ca khúc này ngay sau khi Argentina loại Anh ở bán kết bị nhiều CĐV đánh giá là hành động đầy ẩn ý, thậm chí mang tính chế giễu đối thủ. Trên các nền tảng mạng xã hội, không ít ý kiến cho rằng tiền vệ 25 tuổi đã cố tình "mượn" biểu tượng tinh thần của Tam sư để ăn mừng chiến thắng.

Dường như nhận ra mức độ nhạy cảm của sự việc, Enzo Fernandez nhanh chóng chỉnh sửa bài đăng. Chỉ ít phút sau, anh xóa phiên bản có nhạc nền Wonderwall và thay thế bằng chính bức ảnh đó nhưng không kèm âm thanh.

Đây là diễn biến mới nhất trong chuỗi căng thẳng giữa hai đội tuyển sau trận bán kết World Cup 2026. Trước đó, cuộc đối đầu giữa Argentina và Anh đã xuất hiện nhiều tình huống va chạm trên sân, nổi bật là màn xô xát giữa Jude Bellingham và Valentin Barco sau một pha ăn mừng khiêu khích.

Không chỉ vậy, FIFA cũng đang xem xét một số báo cáo liên quan đến hành vi của các cầu thủ Argentina trong trận đấu. Theo thông tin được công bố, Ủy ban Kỷ luật độc lập sẽ đánh giá các tình huống bị cho là có yếu tố thông điệp chính trị trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Về chuyên môn, Enzo Fernandez vẫn là một trong những nhân tố nổi bật của Argentina tại World Cup 2026. Anh ghi bàn gỡ hòa trong chiến thắng 2-1 trước tuyển Anh, góp phần giúp đội bóng của HLV Lionel Scaloni lội ngược dòng để giành quyền vào chung kết gặp Tây Ban Nha.