Vào lúc 23h00 hôm nay, 6/7, tuyển Anh sẽ đá Tứ kết Euro 2024 gặp Thụy Sĩ. Trước đó, Anh đã vượt qua Slovakia 2-1 ở vòng 1/8 theo cách cực kỳ chật vật, phải nhờ tới các tình huống tỏa sáng của Bellingham và Harry Kane.

Bởi vậy, dự đoán về trận Anh vs Thụy Sĩ, Á hậu Huyền My nói:

"Anh đấu Thụy Sĩ thì Huyền My không nghĩ tuyển Anh ở trận này sẽ có pha ghi bàn nào nhờ phối hợp mạch lạc đâu. Tam sư sẽ giải quyết trận đấu bằng sự tỏa sáng của các ngôi sao như các cuộc so tài trước. Huyền My đặt niềm tin ở Declan Rice và Phil Foden, người xuất sắc nhất Premier League mùa 2023/2024. Huyền My nghĩ sẽ là chiến thắng 2-0 cho tuyển Anh".

Tam sư sẽ vượt qua Thụy Sĩ nhờ các siêu sao?

Ở khung 02h00 đêm nay, Hà Lan sẽ đấu với Thổ Nhĩ Kỳ. Dự đoán về trận này, Á hậu Huyền My tiếp:

"Ở những trận gần nhất, 2 tuyển này đều có các pha phạt góc vượt trội đối thủ. Có thể trận Hà Lan vs Thổ Nhĩ Kỳ cũng sẽ được quyết định bằng các pha phạt góc hoặc tình huống cố định chăng? Huyền My đặt niềm tin vào Hà Lan, họ có thể "cuốn phăng" bất cứ đối thủ nào. Dù Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang là ẩn số không thể coi nhẹ được nhưng Hà Lan sẽ mang về niềm vui cho NHM. Có lẽ sẽ là chiến thắng 1-0 cho Hà Lan".

Á hậu Huyền My dự đoán Anh và Hà Lan sẽ vào Bán kết đêm nay.

Trước đó với 2 trận đầu tiên của Tứ kết Euro 2024, Huyền My cũng đưa ra dự đoán và đúng luôn kết quả cặp Đức vs Tây Ban Nha:

"Tây Ban Nha và Đức đều có 3 lần vô địch Euro. Nhưng từ năm 1988 tới nay, Đức chưa từng thắng Tây Ban Nha trong bất cứ trận chính thức nào. Ngay cả khi Đức có nhiều siêu sao nhất thì vẫn thua trước Tây Ban Nha. Nên Huyền My dù thích Đức hơn nhưng cho rằng Tây Ban Nha sẽ thắng 2-1".

Về trận Pháp vs Bồ Đào Nha, dù không chính xác về tỷ số nhưng Á hậu Huyền My cũng đúng về cái tên đi tiếp vào Bán kết:

"Trái ngược với Tây Ban Nha và Đức là 2 đội chơi ấn tượng từ đầu giải, Bồ Đào Nha cùng Pháp chưa thể hiện đúng với đẳng cấp các ngôi sao họ sở hữu. Đây là cuộc đối đầu rất đáng mong chờ giữa 2 cá nhân được chú ý nhất giải, Ronaldo và Mbappe. Dù được chú ý nhất nhưng khả năng ghi bàn của họ lại đang bị phần đông NHM đặt dấu hỏi. Song không thể đánh giá thấp họ. Khá là khó đoán trận này đấy. Nhưng Huyền My nghĩ khả năng ghi bàn của Mbappe vẫn cao hơn vì Ronaldo cũng hơi lớn tuổi rồi, anh ấy còn trượt penalty nữa. Có thể là chiến thắng sít sao 1-0 cho Pháp".

Không trúng tỷ số nhưng Huyền My cũng dự đoán đúng việc Pháp vượt qua Bồ Đào Nha.

Ở vòng 1/8, Pháp cũng là đội bóng Huyền My cảm thấy ấn tượng nhất, bởi họ chưa thể hiện sức mạnh như kỳ vọng làm nhiều NHM nghi ngờ:

"Trận đấu Huyền My ấn tượng nhất tại vòng 1/8 Euro 2024 là khi Pháp đấu với Bỉ. Vì tuyển Pháp được đánh giá cao hơn Bỉ - tập thể mà thế hệ Vàng đã qua đỉnh cao. Thực tế thì Pháp cũng chưa đáp ứng được kỳ vọng của mọi người đâu, nhưng đa phần vẫn hy vọng vào tập thể xứ Lục Lăng. Cuối cùng thì Pháp lại giành chiến thắng nhờ một pha đá phản lưới nhà của cầu thủ Bỉ. Nên nhiều người đã đặt ra câu hỏi, liệu chiến thắng của Pháp có xứng đáng hay không. Người ta đặt ra câu hỏi về sức mạnh của tuyển Pháp, liệu họ có phải một con "hổ giấy"?".

Quả thật trước Bồ Đào Nha, Pháp tiếp tục chơi chưa hay như kỳ vọng, không ghi được bàn nào song đi tiếp nhờ loạt luân lưu "cân não".

Từ đầu giải tới giờ, cầu thủ Á hậu Huyền My ấn tượng nhất là Kante và ở trận đấu Bồ Đào Nha vừa rồi, Kante cũng chơi rất ấn tượng:

"Cầu thủ Huyền My ấn tượng nhất ở vòng 1/8 vừa qua, thậm chí từ đầu giải tới giờ, chính là Kante. Kante là cầu thủ châu Âu sở hữu chuỗi bất bại dài nhất lịch sử ở các giải đấu lớn cấp tuyển quốc gia. Cựu sao Chelsea cùng tuyển Pháp trải qua chuỗi 19 trận bất bại tại EURO/World Cup, trong đó có 13 trận thắng, 6 trận hòa. Đấy là một con số rất ấn tượng. Khi rời Chelsea mà Kante vẫn giữ được phong độ, thể lực đáng nể như vậy ở độ tuổi 33 thì rất đáng khâm phục".

Với lần vượt qua Bồ Đào Nha đêm qua, Kante đã nâng kỷ lục bất bại của mình với tuyển Pháp tại Euro/World Cup lên con số 20 trận liên tiếp!