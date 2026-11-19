U17 Việt Nam sẽ thi đấu tại tổ hợp Aspire Zone ở Qatar, nơi 8 sân bóng nằm sát nhau, cho phép khán giả theo dõi nhiều trận U17 World Cup chỉ trong một ngày.

Ngày 20/11, U17 Việt Nam bước vào hành trình lịch sử tại FIFA U17 World Cup 2026 , giải đấu lần đầu tiên có sự góp mặt của bóng đá Việt Nam ở cấp độ này. Đáng chú ý, thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ thi đấu tại một địa điểm rất khác so với những sân vận động thường thấy ở World Cup.

Thay vì các sân bóng có sức chứa hàng chục nghìn người, các trận đấu được tổ chức tại Aspire Zone, tổ hợp thể thao hiện đại ở Qatar với những sân bóng nằm sát nhau, tạo nên không gian được ví như một thị trấn bóng đá thu nhỏ.

Khán giả có thể đi bộ để xem 8 trận mỗi ngày

FIFA U17 World Cup 2026 có 48 đội tuyển tham dự với tổng cộng 104 trận đấu. Phần lớn các cuộc đối đầu diễn ra tại Aspire Zone, khu liên hợp thể thao nằm ở Al Rayyan, thuộc vùng đô thị Doha của Qatar. Đây cũng là địa điểm từng phục vụ giải đấu năm 2025, kỳ U17 World Cup đầu tiên trong lịch sử được mở rộng lên 48 đội.

Các trận đấu U17 World Cup 2026 được tổ chức tại Aspire Zone, tổ hợp thể thao hiện đại ở Qatar. (Ảnh: The Peninsula)

Theo GOAL, Aspire Zone được xây dựng như một thành phố thể thao hiện đại, với hệ thống sân bóng, cơ sở tập luyện, khách sạn, nhà hàng, bệnh viện và nhiều tiện ích khác. Tuy nhiên, điều khiến nơi đây trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở chất lượng cơ sở vật chất mà còn ở cách bố trí các sân thi đấu.

Tám sân bóng được sử dụng tại U17 World Cup nằm trong cùng một khu vực, cách nhau một quãng đường đi bộ ngắn. Nhờ vậy, ban tổ chức có thể bố trí tới 8 trận đấu mỗi ngày, trong đó nhiều cuộc đối đầu diễn ra đồng thời.

Khác với những sân vận động lớn có khán đài bao quanh, các sân tại Aspire Zone có quy mô nhỏ, với khu vực dành cho khán giả được bố trí gần mặt sân. Điều này mang đến trải nghiệm gần gũi, cho phép người hâm mộ quan sát cầu thủ ở khoảng cách ngắn hơn so với những trận đấu tại các sân vận động truyền thống.

Tờ The Irish Times mô tả bầu không khí tại Aspire Zone giống một buổi dã ngoại quy mô lớn hơn là giải đấu bóng đá hàng đầu thế giới dành cho các cầu thủ trẻ.

Đáng chú ý, khán giả không nhất thiết phải dành cả buổi chỉ để theo dõi một trận đấu. Với loại vé ngày (Day Pass), khán giả có thể theo dõi nhiều trận đấu diễn ra trong cùng ngày tại các sân thuộc khu vực tổ chức giải, theo điều kiện áp dụng của ban tổ chức. Mỗi tài khoản được mua tối đa 6 vé mỗi ngày.

The Irish Times dẫn lời một khán giả cho biết anh đã xem thêm ba trận sau khi chứng kiến đội tuyển Anh đánh bại Haiti 8-1 tại giải năm 2025. Việc chuyển từ sân này sang sân khác gần như không mất nhiều thời gian.

Theo The Peninsula Qatar, khoảng cách gần giữa các sân còn tạo ra bầu không khí hiếm thấy. Tiếng reo hò từ trận đấu này có thể vang sang sân bên cạnh, khiến cầu thủ và khán giả liên tục nghe thấy những màn ăn mừng mà không biết chính xác đội nào vừa ghi bàn.

HLV Neil Ryan của đội tuyển U17 Anh từng chia sẻ rằng ông có thể nghe thấy tiếng cổ vũ vang lên từ những sân bóng khác nhau trong lúc trận đấu của đội mình đang diễn ra.

Sân thi đấu mang tên huyền thoại bóng đá Qatar

Theo lịch thi đấu, U17 Việt Nam sẽ chơi hai trận tại sân số 9 và một trận tại sân số 8 thuộc Aspire Zone. Sân số 6 không được sử dụng tại giải đấu. Điều thú vị là những sân bóng tại đây không chỉ được đánh số để phân biệt. Trước World Cup 2026, Qatar đã đặt tên các sân theo những nhân vật nổi bật trong lịch sử bóng đá nước này.

Sân số 9 mang tên Adel Mallala, cựu hậu vệ nổi tiếng của bóng đá Qatar trong thập niên 1980. Trong khi đó, sân số 8 được đặt theo tên Mahmoud Soufi, chân sút từng ghi 12 bàn sau 20 trận tại các vòng loại World Cup cho đội tuyển Qatar.

Khán giả có thể theo dõi nhiều trận đấu diễn ra trong cùng ngày tại các sân thuộc khu vực tổ chức giải. (Ảnh: The Peninsula)

Những sân còn lại cũng mang tên các huyền thoại như Mohammed Ghanim, Ibrahim Khalfan, Bader Bilal, Khaled Salman, Khaled Ballan và Mansour Muftah.

Bên cạnh các trận đấu, Aspire Zone còn có khu vực dành riêng cho người hâm mộ, với những hoạt động giải trí, thử thách bóng đá, thể thao điện tử và biểu diễn văn hóa. Các gian hàng ẩm thực cũng góp phần biến khu phức hợp thành điểm gặp gỡ của cổ động viên đến từ nhiều quốc gia.

Không chỉ phục vụ khán giả, mô hình tổ chức tập trung còn mang đến lợi thế lớn cho những người làm công tác tuyển trạch. Tại U17 World Cup 2025, hơn 130 tuyển trạch viên từ các câu lạc bộ hàng đầu thế giới đã có mặt ở Qatar. Ban tổ chức triển khai chương trình hỗ trợ đặc biệt, bao gồm chỗ ở, phương tiện di chuyển và vé xem các trận đấu.

Ông Cole Bushue, Trưởng bộ phận tuyển trạch học viện Chicago Fire, đánh giá cao việc có thể đi bộ giữa các sân để quan sát nhiều cầu thủ mà không phải di chuyển qua những địa điểm cách xa nhau.

Tuyển trạch viên Pedro Ferreirinha của AS Saint-Etienne cũng cho rằng thể thức 48 đội giúp ông tiếp cận nhiều phong cách bóng đá khác nhau, đồng thời đánh giá khả năng thích nghi, thái độ thi đấu và tinh thần cạnh tranh của các tài năng trẻ.

Aspire Zone còn là nơi đặt Học viện Aspire, cơ sở đào tạo thể thao được thành lập năm 2004. Khu phức hợp sở hữu bệnh viện y học thể thao Aspetar, nhà thi đấu đa năng Aspire Dome và hệ thống bể bơi đạt tiêu chuẩn Olympic.

Nơi đây từng phục vụ Đại hội Thể thao châu Á năm 2006 và đã trở thành một trong những trung tâm phát triển thể thao quan trọng của Qatar.