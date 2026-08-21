Sẵn sàng lên đường, hòa mình vào trận cầu quyết định ngôi vương ASEAN Cup

ASEAN Cup 2026 đang bước vào giai đoạn hấp dẫn nhất, khi đội tuyển Việt Nam tái ngộ Thái Lan ở chung kết, tranh tài để tìm ra nhà vô địch.

Chỉ còn 2 trận cầu quyết định đang ở phía trước, hứa hẹn mang đến những màn so tài kịch tính và những khoảnh khắc bùng nổ trên khán đài Đông Nam Á.

Đây cũng là lúc những người hâm mộ bóng đá có thêm lý do để lên đường. Không chỉ theo dõi các trận đấu qua màn hình, cổ động viên có thể trực tiếp đến sân, khoác lên mình màu cờ sắc áo, hòa vào không khí cuồng nhiệt và tiếp lửa cho đội tuyển, cho những cầu thủ mình yêu thích. Bởi đôi khi, được có mặt trên khán đài, cùng hàng nghìn người hâm mộ hát vang những bài ca cổ vũ và chứng kiến khoảnh khắc quyết định ngay trước mắt chính là một phần đáng nhớ nhất của tình yêu bóng đá.

Với người hâm mộ Việt Nam, trước mắt là trận chung kết lượt đi giữa Việt Nam và Thái Lan trên sân Rajamangala (Bangkok, Thái Lan) ngày 22/8 và sau đó là lượt về diễn ra ngày 26/8 trên sân nhà ở Mỹ Đình. Với chiến thắng liên tiếp ở các trận vừa qua, thầy trò HLV Kim Sang-sik đang có lợi thế để hướng tới tấm vé vô địch mùa giải này.

Một hành trình đến Bangkok, một chiếc áo đấu và lá cờ trên tay – tất cả đã sẵn sàng cho 90 phút mà hàng trăm triệu trái tim Việt Nam cùng hướng về một màu cờ.

Từ Hà Nội, Bangkok đến những điểm đến bóng đá trong khu vực, người hâm mộ Đông Nam Á đang cùng nhau tạo nên những hành trình đặc biệt, nơi khoảng cách địa lý được nối lại bằng tình yêu dành cho môn thể thao vua.

Là đối tác hàng không chính thức của ASEAN United, Vietjet kết nối những hành trình của bóng đá và người hâm mộ trên khắp Đông Nam Á – đưa các đội tuyển đến với những trận đấu quan trọng và đưa cổ động viên đến gần hơn với sân cỏ, với đội bóng và những cầu thủ mình yêu thích. Trên mỗi chuyến bay, những màu cờ sắc áo có thể khác nhau, nhưng niềm đam mê bóng đá và cảm xúc dành cho các trận cầu thì luôn có điểm chung.

Những chuyến bay Vietjet chuyên chở người hâm mộ đến gần hơn với các trận cầu đỉnh cao của mùa giải.

Trong suốt mùa giải, Vietjet cũng mang đến nhiều chương trình ưu đãi và giá vé hấp dẫn, giúp người hâm mộ dễ dàng hơn khi lên kế hoạch cho những chuyến đi cổ vũ đội tuyển. Và biết đâu, trên một hành trình đến sân cổ vũ các đội tuyển, bạn sẽ có cơ hội bay cùng các cầu thủ mà mình hâm mộ, tình cờ gặp gỡ những ngôi sao mình yêu thích hoặc chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ ngay trên chuyến bay.

Cùng hướng về sân Rajamangala và Mỹ Đình, chờ đón và cổ vũ đội tuyển Việt Nam trong trận chung kết ngày 22/8 và 26/8!

Chặng đường tìm kiếm nhà vô địch ASEAN Cup 2026 đang dần đi đến hồi kết. Đừng chỉ dõi theo từ xa – hãy sẵn sàng lên đường, khoác lên mình màu cờ sắc áo và trở thành một phần của những khán đài rực lửa.

Cùng Vietjet lên đường đến những trận cầu đỉnh cao, tiếp lửa cho đội bóng mình yêu thích và kết nối cùng những người chung niềm đam mê môn thể thao vua khắp khu vực và thế giới.