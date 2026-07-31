Sân Mỹ Đình xanh mướt đón đội tuyển Việt Nam trở lại sau 2 năm

Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình hoàn tất nâng cấp, mặt cỏ xanh mướt và sẵn sàng đón tuyển Việt Nam trở lại sau gần 2 năm vắng bóng ở đấu trường quốc tế.
Tối nay (31/7), đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp đón Singapore trên sân Mỹ Đình trong khuôn khổ lượt trận vòng bảng ASEAN Cup 2026. Đây là lần đầu tiên thầy trò HLV Kim Sang Sik trở lại thi đấu tại sân vận động quốc gia sau gần hai năm.
Lần gần nhất tuyển Việt Nam thi đấu trên sân Mỹ Đình là vào tháng 9/2024 ở loạt trận giao hữu quốc tế gặp Nga và Thái Lan. Khi đó, đội tuyển lần lượt để thua Nga 0-3 và Thái Lan 1-2. Kể từ sau đợt tập trung này, Mỹ Đình không còn là địa điểm tổ chức các trận đấu của đội tuyển quốc gia.
Trong gần hai năm qua, tuyển Việt Nam thi đấu trên nhiều sân vận động khác nhau. Hành trình vô địch ASEAN Cup 2024 gắn với bốn trận sân nhà tại Việt Trì (Phú Thọ). Ở vòng loại Asian Cup 2027, thầy trò HLV Kim Sang-sik lần lượt tiếp Lào trên sân Bình Dương, gặp Nepal trên sân Bình Dương và Thống Nhất (TP.HCM), đồng thời tiếp Malaysia trên sân Thiên Trường (Ninh Bình).
Trước ngày đội tuyển trở lại, sân Mỹ Đình đã được chăm sóc và nâng cấp để đáp ứng yêu cầu tổ chức giải đấu. Theo ghi nhận, mặt cỏ hiện có màu xanh đồng đều, được bảo dưỡng kỹ lưỡng và đủ điều kiện phục vụ các trận đấu tại ASEAN Cup 2026.
Được biết, công trình cải tạo sân Mỹ Đình có tổng kinh phí khoảng 10 tỷ đồng. Việc nâng cấp được thực hiện từ cốt nền đến mặt sân nhằm cải thiện chất lượng thi đấu cũng như khả năng thoát nước và duy trì mặt cỏ.
Sân Mỹ Đình sử dụng cỏ Zeon Zoysia, giống cỏ có mật độ dày, màu xanh đẹp, khả năng chịu tác động lớn và phục hồi nhanh sau thi đấu.
Bên cạnh mặt sân, nhiều hạng mục khác cũng được hoàn thiện trước ngày diễn ra trận đấu. Khu vực khán đài VIP được trang trí theo nhận diện của ASEAN Cup 2026, các hạng mục bên trong sân được chỉnh trang khang trang, trong khi khung thành cũng được gia cố để phục vụ công tác tổ chức.
Không chỉ là sân vận động quốc gia, Mỹ Đình còn gắn với nhiều cột mốc đáng nhớ của bóng đá Việt Nam. Hai chức vô địch Đông Nam Á vào các năm 2008 và 2018 đều được đội tuyển đăng quang sau các trận chung kết lượt về diễn ra trên sân đấu này. Vì vậy, màn trở lại của đội tuyển sau gần hai năm cũng mang nhiều ý nghĩa đối với người hâm mộ
Trong thời gian không thi đấu tại Mỹ Đình, tuyển Việt Nam vẫn duy trì thành tích sân nhà rất ấn tượng. Từ tháng 10/2025 đến nay, đội tuyển có 11 trận sân nhà trên các sân vận động khác nhau, giành 10 chiến thắng và hòa 1 trận. Dưới thời HLV Kim Sang Sik, đội tuyển cũng duy trì mạch bất bại trong hai năm, lập kỷ lục 7 trận thắng tại một kỳ ASEAN Cup, vô địch ngay trên sân Thái Lan, toàn thắng vòng loại Asian Cup và trở lại tốp 100 trên bảng xếp hạng FIFA.
Tại ASEAN Cup 2026, tuyển Việt Nam đặt mục tiêu góp mặt ở trận chung kết. Sau hai lượt trận bảng A, đội tuyển đang đứng thứ hai với 3 điểm và hiệu số +7, trong khi Singapore dẫn đầu với 6 điểm nhưng đã thi đấu nhiều hơn một trận. Nếu giành trọn 3 điểm trên sân Mỹ Đình tối 31/7, thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ vượt lên chiếm ngôi đầu bảng.
Với mặt sân được cải tạo, các hạng mục tổ chức đã hoàn tất và khán đài sẵn sàng chào đón đông đảo cổ động viên, sân Mỹ Đình được kỳ vọng sẽ tạo nên bầu không khí sôi động trong ngày đội tuyển Việt Nam trở lại thi đấu sau gần hai năm vắng bóng.
Theo
vtcnews.vn
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