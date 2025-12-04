Sân Chonburi sẵn sàng cho màn tỏa sáng của đội tuyển nữ Việt Nam

Sân Chonburi, nơi đăng cai môn bóng đá nữ SEA Games 33. ẢNH: HỮU THÀNH

Cùng với thủ đô Bangkok, tỉnh Chonburi là một trong hai địa phương được ban tổ chức nước chủ nhà Thái Lan chọn đăng cai các môn thi đấu tại SEA Games 33. Sẽ có 15 chương trình thi đấu diễn ra tại Chonburi.

Trong đó, sân Chonburi là một trong những điểm đến chính khi tổ chức toàn bộ các trận đấu của môn bóng đá nữ. Trước mắt, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ bước vào hành trình bảo vệ ngôi hậu bằng 3 trận đấu tại bảng B, lần lượt gặp Malaysia (ngày 5-12), Philippines (8-12) và Myanmar (11-12).

Chonburi là sân vận động đa năng nằm ở trung tâm tỉnh Chonburi. Nơi đây có thể tổ chức môn điền kinh với 8 làn chạy đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, cùng với mặt cỏ được bảo dưỡng theo điều kiện tiên tiến nhất.

Mặt cỏ tại sân Chonburi. ẢNH: HỮU THÀNH

Khánh thành vào năm 2010, Chonburi có sức chứa hơn 8.600 người, đồng thời là sân nhà của CLB cùng tên từ năm 2011. Chonburi cũng là một trong những đội bóng giàu truyền thống tại Thái Lan.

Lần gần nhất sân Chonburi tổ chức một giải đấu quốc tế là vòng loại ASEAN Cup 2024, khi Timor Leste đã thuê nơi đây làm sân nhà để tiếp đón Brunei.

Một nhân viên kỹ thuật cho biết: “Tôi là thợ chăm sóc dàn đèn tại sân Chonburi. Công việc của tôi bắt đầu từ 10 giờ sáng đến chiều tối. Chúng tôi đã bắt đầu chuẩn bị cho SEA Games 33 khoảng gần một tháng. Về cơ bản, mọi thứ gần như sẵn sàng cho trận đầu tiên của môn bóng đá nữ”.

Các nhân viên kỹ thuật kiểm tra ánh sáng tại sân. ẢNH: HỮU THÀNH

Cùng thời điểm, các nhân viên của đài truyền hình nước chủ nhà đã di chuyển thiết bị đến sân để lắp đặt. Khi phóng viên Việt Nam đến ghi hình cũng nhận được sự hỗ trợ tốt nhất từ các nhân viên Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) cũng như đội ngũ tình nguyện viên.

Sân Chonburi sẽ bắt đầu tổ chức SEA Games 33 từ ngày 4-12, với trận đầu tiên của bảng A giữa đội chủ nhà Thái Lan và Indonesia lúc 18 giờ 30.

Một số hình ảnh tại sân Chonburi (ảnh: HỮU THÀNH)

Đường hầm dẫn ra sân Chonburi

Khu VIP của sân

Sân Chonburi là một sân đa năng, tổ chức được môn điền kinh và bóng đá

Cabin tại sân vận động

Khu vực dành cho phóng viên ảnh tác nghiệp tại SEA Games 33

Bảng điện tử tại khán đài phía Đông của sân

"Mặt tiền" của sân Chonburi

Các nhân viên nhà đài truyền hình có bản quyền đưa trang thiết bị kỹ thuật vào bên trong sân

Phòng trọng tài

Phòng thay đồ cho các đội tham dự

Phòng họp báo giữa HLV với truyền thông có thể chứa đến 30 người