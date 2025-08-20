Salah lập kỷ lục ba lần giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất năm của PFA

Mohamed Salah trở thành cầu thủ đầu tiên ba lần giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất năm của Hiệp hội Cầu thủ Chuyên nghiệp (PFA).

Salah, người trước đó đã được vinh danh vào các năm 2018 và 2022, đã nhận cúp PFA tại buổi lễ trao giải ở Manchester hôm thứ Ba. Tuyển thủ Ai Cập đã chiến thắng sau khi ghi 29 bàn thắng và có 18 pha kiến tạo tại Ngoại hạng Anh, góp công lớn giúp Liverpool san bằng kỷ lục vô địch 20 lần vô địch Anh của Man.United. Salah giành chiến thắng trong danh sách rút gọn gồm sáu cầu thủ - bao gồm đồng đội tại Liverpool là Alexis Mac Allister, Cole Palmer của Chelsea, đội trưởng Man.United là Bruno Fernandes, tiền vệ Declan Rice của Arsenal và tiền đạo Alexander Isak của Newcastle.

Trước đây, Salah là một trong bảy cầu thủ đã hai lần giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất năm của PFA, bên cạnh Henry (2003 và 2004), Ronaldo (2007 và 2008) và Bale (2011 và 2013) cùng với Kevin De Bruyne (2020 và 2021), Alan Shearer (1995 và 1997) và Mark Hughes (1989 và 1991). “Tôi nhìn lại bản thân mình bây giờ, một chàng trai đến từ Ai Cập và đã vươn lên đẳng cấp cao nhất, làm nên lịch sử ngày hôm nay, đó là điều khiến tôi vô cùng tự hào”, Salah chia sẻ. Trước đó vào đầu năm, Salah cũng lần thứ ba nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất năm của Hiệp hội Nhà báo bóng đá (FWA).

Bàn thắng của ngôi sao 33 tuổi trong chiến thắng 4-2 của Liverpool trước Bournemouth ở trận mở màn mùa giải 2025-2026 vào thứ Sáu tuần trước đã nâng tổng số bàn thắng của anh tại Ngoại hạng Anh lên con số 187, đồng thời vươn lên vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng mọi thời đại - bằng với cựu tiền đạo Newcastle và Man.United, Andy Cole.

Các ngôi sao của nhà vô địch Liverpool cũng thống trị Đội hình tiêu biểu Ngoại hạng Anh năm của PFA với bốn cầu thủ - Salah, Mac Allister, Virgil van Dijk và Ryan Gravenberch. Lần đầu tiên kể từ năm 2017, không có cầu thủ nào của Man.City được chọn.

Ở các hạng mục khác. Tiền đạo Morgan Rogers của Aston Villa đã được bầu chọn là Cầu thủ trẻ nam xuất sắc nhất năm của PFA - người đầu tiên của Villa giành giải thưởng này kể từ James Milner năm 2010.

Với bóng đá nữ, tiền vệ Mariona Caldentey của Arsenal đã được bầu chọn là Cầu thủ nữ xuất sắc nhất năm của PFA. Trong khi Olivia Smith đã giành giải thưởng ở hạng mục trẻ của nữ sau một mùa giải ấn tượng tại Liverpool. Tiền đạo người Canada này hiện đang khoác áo Arsenal sau thương vụ chuyển nhượng kỷ lục thế giới.