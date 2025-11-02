Salah không hài lòng với phong độ dù chạm mốc 250 bàn cho Liverpool

Hai pha lập công của Salah và Ryan Gravenberch ở mỗi hiệp giúp thầy trò HLV Arne Slot chấm dứt chuỗi 4 thất bại liên tiếp tại Premier League. Bàn thắng vào lưới Villa cũng là pha lập công thứ 4 của ngôi sao người Ai Cập ở mùa này.

“Chiến thắng này rất quan trọng", Salah chia sẻ sau trận đấu. “Chúng tôi đã thua vài trận ở Premier League và Champions League, nên thật tuyệt khi toàn đội có thể khởi đầu lại theo cách này. Đây là kết quả tuyệt vời trước những trận đấu lớn sắp tới với Real Madrid và Man City".

Phong độ của Salah thời gian gần đây đã trở thành chủ đề bàn tán, đặc biệt sau khi anh bất ngờ phải ngồi dự bị trong trận gặp Eintracht Frankfurt ở Champions League . Khi được hỏi về màn trình diễn cá nhân, Salah thẳng thắn thừa nhận không hài lòng.

“Tôi không hài lòng, nhưng tôi hiểu bóng đá. Tôi đã chơi nhiều năm và biết rằng mùa giải nào cũng có những giai đoạn khó khăn. Chúng tôi có những tân binh rất chất lượng, nhưng họ cần thời gian để hòa nhập, trong khi đội cũng mất đi vài cầu thủ quan trọng. Chỉ cần thêm thời gian, mọi thứ sẽ trở lại đúng hướng".

Pha lập công trước Aston Villa không chỉ mang về 3 điểm cho Liverpool mà còn giúp Salah cán mốc 250 bàn thắng cho CLB trên mọi đấu trường. Thành tích này cũng giúp anh cân bằng kỷ lục của Wayne Rooney về số lần tham gia vào các bàn thắng tại Premier League (276 lần gồm 188 bàn và 88 kiến tạo).

“Cảm giác thật tuyệt khi ghi bàn và gắn bó với một CLB lớn như Liverpool", Salah nói thêm. “Tôi không bao giờ xem đó là điều hiển nhiên. Tôi rất tự hào và hạnh phúc vì những gì mình đã đạt được".

HLV Arne Slot cũng dành những lời khen đặc biệt cho cậu học trò: “Ghi 250 bàn cho một đội bóng duy nhất là điều gần như không tưởng trong bóng đá hiện đại", Slot nói. “Ngoài bàn thắng, tôi rất hài lòng với cách Salah thi đấu. Cậu ấy vừa tấn công sắc bén vừa hỗ trợ phòng ngự rất tích cực. Sự cân bằng đó chính là điều khiến Salah trở nên đặc biệt".