Salah chạm tay đến kỷ lục, Liverpool tìm lại niềm vui chiến thắng

Nhiệm vụ của chủ nhà Liverpool không hề dễ dàng khi đối thủ Aston Villa đang có chuỗi 6 trận bất bại ở Premier League (thắng 4, hòa 2), trong đó có chiến thắng ấn tượng trước Man City tuần trước. Ở chiều ngược lại, Liverpool chưa từng thắng sân nhà kể từ tháng 9…



Liverpool khởi đầu đầy hưng phấn

Ngay ở phút thứ 5, khán giả trên sân suýt phải chết lặng khi Morgan Rogers khởi đầu và kết thúc pha phối hợp mẫu mực với Ollie Watkins bằng pha dứt điểm đưa bóng dội cột dọc khung thành Liverpool.

Cả hai đội đều chơi tấn công đầy hứng khởi, tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn. Dominik Szoboszlai sút xa chệch cột dọc trong gang tấc, còn cú đá của Andy Robertson bị đổi hướng và rơi gọn vào tay thủ môn Emiliano Martínez phía Aston Villa.

Ở chiều ngược lại, Giorgi Mamardashvili – người bắt thay Alisson – phải hai lần trổ tài cứu thua cho "Lữ đoàn Đỏ".

Aston Villa đáp trả không kém phần mạnh mẽ

Matty Cash tung cú sút xa chạm Virgil van Dijk khiến Mamardashvili phải đẩy bóng trúng xà ngang, trước khi Rogers bị thủ môn người Georgia từ chối bàn thắng.

Liverpool gia tăng sức ép ở cuối hiệp một và tưởng chừng đã có bàn mở tỉ số ở phút 43 khi Hugo Ekitike đánh đầu tung lưới Villa, nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị.

Mohamed Salah chạm mốc 250 bàn thắng cho Liverpool

Tuy nhiên, các khán đài Anfield lại vỡ òa ở phút bù giờ: Pha pressing tầm cao khiến Martínez chuyền hỏng, và Mohamed Salah tận dụng cơ hội sút chân trái chính xác, nâng tổng số bàn thắng cho CLB lên con số 250 – trở thành cầu thủ thứ ba trong lịch sử Liverpool đạt cột mốc này.

Ryan Gravenberch nhân đôi cách biệt cho "The Kop"

Bước sang hiệp hai, Aston Villa nhập cuộc đầy quyết tâm, với Evann Guessand là mũi nhọn nguy hiểm nhất. Tuy nhiên, Liverpool không hề nao núng và tiếp tục tận dụng lối chơi pressing để nhân đôi cách biệt ở phút 59.

Từ tình huống đoạt bóng giữa sân, Alexis Mac Allister chuyền cho Ryan Gravenberch. Cú sút của tiền vệ người Hà Lan khẽ chạm chân hậu vệ đối phương khiến bóng đổi hướng bay vào lưới Martínez, giúp HLV Arne Slot và các CĐV chủ nhà thở phào nhẹ nhõm.

Liverpool tự thoát khỏi vũng lầy thất bại đeo đuổi suốt tháng 10

Aston Villa dồn toàn lực tấn công trong phần còn lại của trận đấu. Ross Barkley bỏ lỡ cơ hội vàng khi được Jadon Sancho kiến tạo thuận lợi trong vòng cấm, song cú sút của anh lại đi vọt xà ngang.

Liverpool phòng ngự chắc chắn để bảo toàn thắng lợi 2-0, qua đó tránh việc thua 5 trận liên tiếp ở giải VĐQG lần đầu tiên kể từ tháng 9 năm 1953. Trong khi đó, đây là thất bại đầu tiên của Villa tại Premier League kể từ tháng 8.