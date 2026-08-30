Tiền đạo Said El Mala của FC Koln thừa nhận chịu áp lực từ kỳ vọng khi khoác áo số 10 danh giá của CLB, số áo từng thuộc về huyền thoại Lukas Podolski. Cầu thủ 20 tuổi đã ghi bàn trong trận ra mắt sân nhà tại Bundesliga, góp phần giúp FC Koln ngược dòng thắng Hoffenheim 3-2.

El Mala ăn mừng trong chiếc áo số 10 (Ảnh: THX)

El Mala ghi bàn gỡ hòa ngay đầu hiệp 2, chỉ ít phút sau khi bỏ lỡ một cơ hội thuận lợi ở cuối hiệp 1. Bàn thắng giúp tiền đạo trẻ giải tỏa áp lực và tiếp thêm động lực cho FC Koln hoàn tất cuộc ngược dòng.

Mùa giải này, El Mala được kỳ vọng đóng vai trò quan trọng trong hàng công FC Koln. Sau một mùa hè xuất hiện nhiều đồn đoán chuyển nhượng, cầu thủ chạy cánh này quyết định ở lại Koln và tiếp tục khoác áo số 10.

Đây cũng là trận sân nhà đầu tiên El Mala mặc số áo từng gắn với Lukas Podolski. Huyền thoại FC Koln là cầu thủ gần nhất của CLB khoác áo số 10 tại sân RheinEnergieStadion, vào tháng 5-2012.

Khi được hỏi về trách nhiệm đi kèm với số áo này, El Mala thừa nhận: “Tôi nghĩ chắc chắn có rất nhiều áp lực trên đôi vai mình. Tôi sẽ nói dối nếu nói là không có áp lực”.

Áp lực càng lớn sau khi El Mala bỏ lỡ cơ hội ở phút 40, khi cú dứt điểm của anh bị thủ môn Oliver Baumann cản phá. Tuy nhiên, tiền đạo người Krefeld đã nhanh chóng sửa sai. Chỉ 6 phút sau giờ nghỉ, anh ghi bàn gỡ hòa cho FC Koln.

“Tôi đã rất tức giận và bằng cách nào đó đã sút trúng bóng. Tôi khá may mắn khi bóng vẫn chạm vào cầu thủ Hoffenheim”, El Mala chia sẻ về bàn thắng.

Bàn thắng mang lại sự nhẹ nhõm cho tiền đạo trẻ. “Một gánh nặng vừa được trút bỏ khỏi vai tôi”, El Mala nói.

Sau đó, anh phải rời sân vì chuột rút ở phút 65. Dù vậy, El Mala khẳng định sẵn sàng đón nhận trách nhiệm với số áo mới.

“Hiện tại, tôi mặc số áo này với niềm tự hào. Nó là một điều rất đặc biệt và tôi nỗ lực hết mình mỗi ngày. Tôi muốn cho người hâm mộ tận mắt chứng kiến điều đó”, El Mala nói.

Bên cạnh bàn thắng của El Mala, FC Koln còn được hưởng lợi từ pha cản phá phạt đền của Marvin Schwabe trước Max Moerstedt và cú đúp của tân binh Thijs Dallinga để giành chiến thắng 3-2 trước Hoffenheim.