Sai lầm "hết cứu" của Victoria Beckham

Victoria Beckham vừa khiến dân mạng bật cười khi vô tình để lộ một lỗi sai khá "gây choáng" trên bộ vest cô thiết kế riêng cho chồng - David Beckham - trong lễ phong tước Hiệp sĩ diễn ra hôm 4/11.

Nhà thiết kế 51 tuổi vốn nổi tiếng với phong cách thanh lịch, nữ tính, định hình tủ đồ "chuẩn mực cho người phụ nữ hiện đại". Và tất nhiên, trong ngày trọng đại nhất của David - khi anh chính thức được Vua Charles phong tước "Sir" - Victoria là người đích thân đảm nhận việc tạo nên diện mạo lịch lãm cho chồng.

Victoria Beckham để lộ lỗi nghiêm trọng trên bộ vest cô thiết kế cho lễ phong tước Hiệp sĩ của chồng - David Beckham

Theo tiết lộ, ở yêu cầu của Sir David, Victoria đã tham khảo lại những bức ảnh cũ của Vua Charles trong bộ morning suit tương tự, rồi lấy đó làm cảm hứng để tạo nên thiết kế menswear đầu tiên cho dòng Victoria Beckham Atelier.

Tuy nhiên, trong loạt ảnh chia sẻ lên mạng xã hội, Victoria lại vô tình để lộ lỗi thêu sai năm trên nhãn áo! Trên nhãn ghi rõ: "SDB (Sir David Beckham - PV) Victoria Beckham 04.11.2024" – tức là năm 2024, thay vì 2025. Netizen gọi đây là lỗi lầm không thể cứu nổi, vì lễ phong tước của David chỉ diễn ra đúng 1 lần và trong đúng 1 khoảnh khắc đó mà thôi.

Victoria vô tình thêu sai thời gian lên bộ vest của David Beckham

Bộ suit ba mảnh được may bằng chất liệu len mohair Anh cao cấp, với kết cấu vừa phải, chi tiết tỉ mỉ và điểm nhấn là chuỗi kim loại ở ve áo mang hơi hướng hoàng gia. David Beckham - ở tuổi 50 - hoàn thiện tổng thể với sơ mi trắng tinh, cà vạt xám và giày da đen bóng.

Về phần mình, Victoria diện chiếc váy Bela do chính thương hiệu cô thiết kế riêng cho dịp này - vừa nữ tính, vừa sang trọng, thể hiện rõ định hướng tương lai của nhà mốt: kết hợp giữa thời trang nam và nữ trong cùng một hệ.

Trên Instagram, Victoria đăng ảnh chụp cùng chồng tại Lâu đài Windsor, kèm dòng chú thích: "Một ngày chúng tôi sẽ không bao giờ quên. David diện bộ suit ba mảnh đầu tiên của dòng menswear từ Victoria Beckham Atelier - được làm từ len Anh mohair, lấy cảm hứng từ sự tinh tế vượt thời gian của phong cách Hoàng gia Anh. Em thật tự hào về anh. Cảm ơn khoảnh khắc này và cả đội ngũ tuyệt vời đã giúp hiện thực hóa tầm nhìn này".

Trong buổi lễ, Sir David Beckham được phong tước hiệp sĩ vì những đóng góp to lớn cho thể thao và công tác thiện nguyện - đặc biệt là tầm ảnh hưởng trong bóng đá suốt hơn 20 năm và vai trò Đại sứ của UNICEF.

Không khó để nhận ra bộ suit của David Beckham mang nhiều điểm tương đồng với bộ mà Vua Charles từng mặc tại giải polo ở Ascot năm 1979 - gần như giống nhau đến từng chi tiết nhỏ.

Theo lời của Sir David, nhà thiết kế Victoria đã sử dụng những bức ảnh cũ của vua Charles để tạo ra bộ trang phục giống hệt

Theo Daily Mail, dự án bí mật này của Victoria đã được bắt đầu từ tháng 6, ngay khi vợ chồng Beckham biết tin David sẽ được phong tước trong dịp King's Birthday Honours. David đã có nhiều buổi thử đồ tại xưởng của vợ ở tây London và được cho là "rất hài lòng" với kết quả cuối cùng.