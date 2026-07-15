Sai lầm chí mạng, Mbappe bất lực, Pháp gục ngã trước "khắc tinh" Tây Ban Nha ở bán kết World Cup 2026

Sai lầm của Lucas Digne khiến Pháp sớm thủng lưới, trước khi Mbappe mờ nhạt và bất lực nhìn Tây Ban Nha thắng 2-0, giành vé vào chung kết World Cup 2026.

Sai lầm của Digne mở ra chiến thắng cho Tây Ban Nha

Đội tuyển Pháp bước vào trận bán kết World Cup 2026 với quyết tâm đòi lại món nợ trước Tây Ban Nha sau những lần đối đầu đáng quên gần đây. Tuy nhiên, khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, "Les Bleus" một lần nữa phải cúi đầu trước đối thủ đã trở thành khắc tinh thực sự của họ.

Thất bại 0-2 không chỉ phản ánh sự lép vế về thế trận, mà còn cho thấy một buổi tối đáng quên của tuyển Pháp, nơi một sai lầm cá nhân đã thay đổi toàn bộ cục diện trận đấu, còn ngôi sao lớn nhất Kylian Mbappe gần như bị vô hiệu hóa hoàn toàn.

Hai đội nhập cuộc với tốc độ cao nhưng vẫn giữ sự thận trọng cần thiết của một trận bán kết World Cup. Pháp chủ động chơi lùi đội hình, chờ thời cơ phản công, trong khi Tây Ban Nha kiên nhẫn triển khai bóng bằng những pha phối hợp ngắn quen thuộc.

Bước ngoặt xuất hiện ở phút 20. Trong một tình huống không quá nguy hiểm, Lucas Digne xử lý thiếu an toàn và phạm lỗi với Lamine Yamal trong vòng cấm. Trọng tài không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền.

Hai phút sau, Mikel Oyarzabal bước lên thực hiện cú sút 11 m. Tiền đạo của Tây Ban Nha dứt điểm quyết đoán, đánh bại Mike Maignan để mở tỷ số 1-0 ở phút 22, đưa "La Roja" vào thế trận mà họ yêu thích nhất.

Mikel Oyarzabal mở tỷ số cho Tây Ban Nha từ chấm 11m.

Bị dẫn bàn từ rất sớm, tuyển Pháp buộc phải từ bỏ ý đồ phòng ngự phản công để dâng cao tìm bàn gỡ. Nhưng chính điều đó lại giúp Tây Ban Nha càng dễ triển khai lối chơi kiểm soát bóng sở trường.

Pháp bất lực trước lối chơi kiểm soát của "La Roja"

Từ sau bàn mở tỷ số, Tây Ban Nha gần như làm chủ hoàn toàn nhịp độ trận đấu. Những pha ban bật ở tốc độ cao cùng khả năng giữ bóng vượt trội khiến các cầu thủ Pháp phải liên tục đuổi theo trái bóng.

Đội bóng của Didier Deschamps có những thời điểm cố gắng tăng tốc ở hai biên, nhưng hệ thống phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của Tây Ban Nha không cho họ nhiều khoảng trống để khai thác.

Khả năng kiểm soát bóng vượt trội của "La Roja" cũng khiến Pháp không thể tạo ra sức ép liên tục. Mỗi khi đoạt được bóng, đại diện xứ bò tót nhanh chóng lấy lại quyền kiểm soát bằng những đường chuyền chính xác và khả năng di chuyển đồng bộ.

Trong thế trận ấy, bàn thắng thứ hai đến như hệ quả tất yếu.

Phút 58, Dani Olmo thực hiện pha bật tường ăn ý với Pedro Porro. Hậu vệ cánh của Tây Ban Nha băng xuống đầy tốc độ, thoát khỏi sự kèm cặp của hàng thủ Pháp trước khi bình tĩnh đánh bại Maignan trong pha đối mặt, nâng tỷ số lên 2-0.

Kiểm soát bóng vượt trội, Tây Ban Nha chiến thắng 2-0 trước Pháp.

Đó là pha phối hợp thể hiện đầy đủ những gì Tây Ban Nha đã làm tốt suốt cả trận: di chuyển thông minh, phối hợp ít chạm và tận dụng khoảng trống cực kỳ hiệu quả.

Khoảng cách hai bàn khiến Pháp càng rơi vào bế tắc. Trước một đối thủ vốn rất giỏi giữ bóng và kiểm soát thế trận, cơ hội lật ngược tình thế của "Les Bleus" gần như không còn.

Mbappe mờ nhạt trong ngày hàng thủ Tây Ban Nha lên tiếng

Được kỳ vọng sẽ tạo ra khác biệt trong những trận cầu lớn, nhưng Kylian Mbappe lại có một trong những màn trình diễn đáng thất vọng nhất của anh tại World Cup 2026.

Tiền đạo đội trưởng tuyển Pháp thường xuyên rơi vào tình trạng đói bóng khi tuyến giữa lép vế hoàn toàn. Mỗi lần nhận bóng, Mbappe đều nhanh chóng bị các hậu vệ Tây Ban Nha tổ chức bọc lót, khiến những pha bứt tốc sở trường không còn phát huy hiệu quả.

Mbappe có trận đấu mờ nhạt khi đói bóng và liên tục bị hậu vệ Tây Ban Nha chăm sóc kĩ càng.

Không chỉ thiếu những tình huống dứt điểm nguy hiểm, Mbappe còn để sự ức chế lấn át khi trận đấu trôi về cuối.

Phút 86, trong nỗ lực tranh chấp, tiền đạo 27 tuổi có pha phạm lỗi không cần thiết với thủ môn Unai Simon. Trọng tài lập tức rút thẻ vàng cảnh cáo đội trưởng tuyển Pháp. Hình ảnh Mbappe bất lực, nóng nảy và thiếu kiềm chế phần nào phản ánh sự bế tắc của cả đội bóng áo lam trong suốt 90 phút.

Ở chiều ngược lại, Tây Ban Nha tiếp tục chứng minh vì sao họ là tập thể đáng xem nhất giải đấu.

Lamine Yamal một lần nữa trở thành nguồn cảm hứng trên hàng công với khả năng tạo đột biến. Chính ngôi sao trẻ này mang về quả phạt đền mở tỷ số sau khi buộc Lucas Digne mắc sai lầm. Dani Olmo tiếp tục cho thấy đẳng cấp với pha kiến tạo trong bàn thắng thứ hai, còn Pedro Porro có một trận đấu xuất sắc cả ở khả năng phòng ngự lẫn hỗ trợ tấn công.

Đằng sau đó, Unai Simon cũng chơi đầy chắc chắn để bảo toàn mành lưới trước những nỗ lực hiếm hoi của tuyển Pháp.

Tây Ban Nha vào Chung kết đầy ấn tượng.

Tây Ban Nha xứng đáng mơ về chức vô địch

Không còn là đội bóng chỉ biết kiểm soát bóng đẹp mắt, Tây Ban Nha của World Cup 2026 đang sở hữu sự cân bằng giữa kỹ thuật, tốc độ, tính hiệu quả và bản lĩnh ở những trận đấu lớn. Họ đã nâng tổng số trận bất bại liên tiếp lên con số 37, với 30 chiến thắng, cân bằng kỷ lục bất bại dài nhất lịch sử bóng đá quốc tế của Italia (37 trận, 2018-2021).

Chiến thắng trước Pháp không chỉ nối dài chuỗi thành tích ấn tượng trước "Les Bleus", mà còn khẳng định họ hoàn toàn đủ sức chinh phục chiếc cúp vàng thế giới.

Tây Ban Nha giờ đã vào Chung kết World Cup, chờ tặng món quà sinh nhật 19 tuổi tuyệt vời cho Yamal.

Dù đối thủ ở trận chung kết là Anh hay Argentina, Tây Ban Nha vẫn có cơ sở để tự tin. Họ đang sở hữu một tập thể đồng đều, nhiều ngôi sao biết tạo khác biệt đúng thời điểm và một lối chơi đã được hoàn thiện qua từng trận đấu.

Nếu tiếp tục duy trì khả năng kiểm soát thế trận cùng sự sắc bén trong các thời điểm quyết định như trước Pháp, "La Roja" hoàn toàn có thể khép lại hành trình World Cup 2026 bằng ngôi vương thế giới. Trong khi đó, với tuyển Pháp, thất bại này sẽ còn được nhắc đến như một trận đấu mà chỉ một sai lầm của Lucas Digne đã khiến toàn bộ kế hoạch sụp đổ, còn Mbappe cùng các đồng đội không bao giờ tìm được đường trở lại trước một đối thủ quá bản lĩnh và quá khó bị đánh bại.